Украинцам объяснили, как избегать возврата денег из-за переплат пенсий / УНИАН

Переплаты пенсий возникают по причине несвоевременного уведомления органов Пенсионного фонда о трудоустройстве, поэтому периодически гражданам необходимо возвращать излишек выплаченных денежных средств. Об этом сообщают представители Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области.

Как говорят чиновники, если пенсионер работает, то это влияет на его право получать доплаты, надбавки и повышения. К примеру, всем неработающим пенсионерам, у которых есть на иждивении дети в возрасте до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 гривен, но во время трудоустройства она снимается. Некоторые варианты трудоустройства вообще предполагают отмену пенсионных выплат.

При назначении либо перерасчете пенсии получатель уведомляется, что при трудоустройстве он в течение десяти дней должен проинформировать об этом в органы Пенсионного фонда. Если эти данные будут получены при сверке, то, согласно части первой статьи 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" излишне выплаченные средства могут быть возвращены пенсионером добровольно или взыскиваются ПФУ или в судебном порядке.

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