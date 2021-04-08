Украинцам объяснили, как избегать возврата денег из-за переплат пенсий

В Пенсионном фонде Украины объяснили, как правильно и без нарушения закона поступать жителям страны, которые получили на руки переплаты пенсий.
Переплаты пенсий возникают по причине несвоевременного уведомления органов Пенсионного фонда о трудоустройстве, поэтому периодически гражданам необходимо возвращать излишек выплаченных денежных средств. Об этом сообщают представители Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области.
Как говорят чиновники, если пенсионер работает, то это влияет на его право получать доплаты, надбавки и повышения. К примеру, всем неработающим пенсионерам, у которых есть на иждивении дети в возрасте до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 гривен, но во время трудоустройства она снимается. Некоторые варианты трудоустройства вообще предполагают отмену пенсионных выплат.
При назначении либо перерасчете пенсии получатель уведомляется, что при трудоустройстве он в течение десяти дней должен проинформировать об этом в органы Пенсионного фонда. Если эти данные будут получены при сверке, то, согласно части первой статьи 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" излишне выплаченные средства могут быть возвращены пенсионером добровольно или взыскиваются ПФУ или в судебном порядке.
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Пенсии в Украине - что сообщалось ранее:
- В марте 2021 года для украинских пенсионеров провели индексацию пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.
- Позднее чиновница утверждала, что пенсии в размере как минимум 7 тысяч гривен возможны для будущих поколений украинцев лишь при переходе на накопительную систему.