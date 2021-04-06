Шмыгаль поделился планом повышения пенсий в Украине до конца года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что именно в 2021 году должен состояться в стране полноценный запуск накопительной пенсионной системы.
В нынешнем году в Украине после весенней индексации ожидается еще несколько этапов повышения пенсий. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
По его словам, индексация пенсий за март полностью завершена ‒ выплатили 43 млрд гривен (на 20% больше, чем за март 2020).
Средний размер повышения составил немногим более 300 гривен. Всего же индексация коснулась восьми миллионов украинских пенсионеров.
Кроме того, говорит Шмыгаль, с 1 июля нынешнего года будут увеличены надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет также повышена минимальная пенсия.
Как напомнил премьер-министр, именно в 2021 году в Украине должен состояться запуск накопительной пенсионной системы.
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Пенсии в Украине - что сообщалось ранее:
- В марте 2021 года для украинских пенсионеров провели индексацию пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.
- Позднее чиновница утверждала, что пенсии в размере как минимум 7 тысяч гривен возможны для будущих поколений украинцев лишь при переходе на накопительную систему.