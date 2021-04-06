Шмыгаль поделился планом повышения пенсий в Украине до конца года / УНИАН

В нынешнем году в Украине после весенней индексации ожидается еще несколько этапов повышения пенсий. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

По его словам, индексация пенсий за март полностью завершена ‒ выплатили 43 млрд гривен (на 20% больше, чем за март 2020).

Средний размер повышения составил немногим более 300 гривен. Всего же индексация коснулась восьми миллионов украинских пенсионеров.

Кроме того, говорит Шмыгаль, с 1 июля нынешнего года будут увеличены надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет также повышена минимальная пенсия.

Как напомнил премьер-министр, именно в 2021 году в Украине должен состояться запуск накопительной пенсионной системы.

Читайте такжеВ Кабмине поведали, есть ли альтернатива накопительной пенсии

Пенсии в Украине - что сообщалось ранее: