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Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий

28 февраля 2021, 09:30

Помимо проведения планового перерасчета пенсий в 2021 году от Кабмина, одну категорию украинцев в нынешнем году ждет еще одно повышение уровня выплат.

Пенсии
Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий / УНИАН

В украинском госбюджете на нынешний год предусмотрено повышение с 1 июля прожиточного минимума на 85 гривен. Как сообщают в пресс-службе Минсоцполитики, автоматически это означает, что вырастут и пенсии ‒ минимальная (до 1854 гривны) и максимальная — на 850 гривны (до 18 540 гривны).

Далее ‒ до летней индексации в Украине должны провести перерасчет приблизительно на 11% всех расчетных размеров выплат. Еще один нюанс, как сообщают чиновники, то, что предусмотрено повышение с января и декабря выплат 65-летним пенсионерам в связи с ростом минимальной зарплаты (минимальный размер пенсии, по законодательству, на уровне 40% от минимальной зарплаты).

Кроме того, украинское правительство решило провести плановый перерасчет пенсий в 2021 году с коэффициентом 1,11, который коснется восьми миллионов человек. Если ранее за основу бралась зарплата за последний год, то теперь ‒ за трехлетний период.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
  • В Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам. По словам руководителя Укрпошты Игоря Смелянского, финансовая ситуация в компании сложилась крайне непростая.
  • До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
  • В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
  • Далее - экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает запуск накопительной пенсионной системы в Украине (который ранее анонсировал Кабмин) несвоевременным. По его мнению, такую реформу нужно проводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.
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