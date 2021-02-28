Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий / УНИАН

В украинском госбюджете на нынешний год предусмотрено повышение с 1 июля прожиточного минимума на 85 гривен. Как сообщают в пресс-службе Минсоцполитики, автоматически это означает, что вырастут и пенсии ‒ минимальная (до 1854 гривны) и максимальная — на 850 гривны (до 18 540 гривны).

Далее ‒ до летней индексации в Украине должны провести перерасчет приблизительно на 11% всех расчетных размеров выплат. Еще один нюанс, как сообщают чиновники, то, что предусмотрено повышение с января и декабря выплат 65-летним пенсионерам в связи с ростом минимальной зарплаты (минимальный размер пенсии, по законодательству, на уровне 40% от минимальной зарплаты).

Кроме того, украинское правительство решило провести плановый перерасчет пенсий в 2021 году с коэффициентом 1,11, который коснется восьми миллионов человек. Если ранее за основу бралась зарплата за последний год, то теперь ‒ за трехлетний период.

Читайте такжеВ Кабмине назвали дату массового повышения пенсий для украинцев

Напомним, ранее сообщалось: