Сколько женщинам нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет - ответ чиновников

Сколько женщинам нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет / УНИАН

Украинкам для того, чтобы выйти на пенсию сразу после достижения 60-летнего рубежа, нужно иметь соответствующее количество пенсионного стажа. Об этом сообщается в специализированном издании Пенсионный курьер.

Согласно Закону Украины "О пенсионном страховании", для того, чтобы выйти на заслуженный в 2021 году по достижении 60 лет, у женщины должен быть наработан страховой стаж не менее 28 лет. Причем с каждым годом показатель увеличиваться, пока не достигнет 35 лет:

в 2022 году — не менее 29 лет стажа;

в 2023 году — не менее 30 лет стажа;

в 2024 — не менее 31 года стажа;

в 2025 — не менее 32 лет;

в 2026 — не менее 33 лет;

в 2027 — не менее 34 лет;

с 2028 года — не менее 35 лет стажа.

В части 2 статьи 26 вышеуказанного закона перечислены требования, которым украинцам нужно соответствовать, чтобы получать пенсию, не имея упомянутого страхового стажа. К примеру, если человек не имеет 28 лет стажа, то выйти на пенсию по возрасту можно будет в 63 года со стажем 21 год. Если же и такого стажа нет, то тогда пенсия по возрасту автоматически будет назначена по достижении 65 лет.

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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.