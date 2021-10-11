Сколько женщинам нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет - ответ чиновников

Чиновники пенсионного фонда через СМИ лишний раз напомнили украинкам, что пенсия по возрасту автоматически будет назначена по достижении 65 лет.
Украинкам для того, чтобы выйти на пенсию сразу после достижения 60-летнего рубежа, нужно иметь соответствующее количество пенсионного стажа. Об этом сообщается в специализированном издании Пенсионный курьер.
Согласно Закону Украины "О пенсионном страховании", для того, чтобы выйти на заслуженный в 2021 году по достижении 60 лет, у женщины должен быть наработан страховой стаж не менее 28 лет. Причем с каждым годом показатель увеличиваться, пока не достигнет 35 лет:
- в 2022 году — не менее 29 лет стажа;
- в 2023 году — не менее 30 лет стажа;
- в 2024 — не менее 31 года стажа;
- в 2025 — не менее 32 лет;
- в 2026 — не менее 33 лет;
- в 2027 — не менее 34 лет;
- с 2028 года — не менее 35 лет стажа.
В части 2 статьи 26 вышеуказанного закона перечислены требования, которым украинцам нужно соответствовать, чтобы получать пенсию, не имея упомянутого страхового стажа. К примеру, если человек не имеет 28 лет стажа, то выйти на пенсию по возрасту можно будет в 63 года со стажем 21 год. Если же и такого стажа нет, то тогда пенсия по возрасту автоматически будет назначена по достижении 65 лет.
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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.
Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.