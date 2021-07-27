В правительстве рассказали, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы с минимальным стажем

На какую пенсию могут рассчитывать украинцы с минимальным стажем / УНИАН

Получаемая гражданами Украины пенсия должна полностью зависеть от количества лет их страхового стажа. Об этом сообщает портал Лига со ссылкой на заявление министра социальной политики Марины Лазебной.

Максимально возможные выплаты, по ее словам, должны получать граждане с полным стажем, а пенсию на уровне прожиточного минимума — пенсионеры со стажем от пять лет. Иными словами, пять лет — этом минимально необходимый стаж для того, чтобы получать самые выплаты от государства.

"Наша цель — усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте. Для этого государство должно гарантировать людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%, людям со стажем 15 лет — страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле, людям со стажем от 5 лет — помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума", — сказала чиновницы.

Также, по ее словам, в Минсоцполитики считают необходимым ввести универсальные правила регулярной индексации всех пенсий.

"Мы увидели полное понимание и поддержку предложенных правительством законопроектах в сфере реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат, планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для пенсии", — подытожила чиновница.

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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.