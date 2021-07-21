Повышение пенсий на 466 гривен: в Раде назвали условия и расписали график / УНИАН

Минимальная пенсия в Украине в ближайшие три года будет повышена в среднем на 466 гривен. Об этом говорится в Бюджетной резолюции, которую недавно утвердили депутаты Верховной Рады.

Существенное повышение коснется в первую очередь тех украинцев, у кого есть необходимый страховой стаж и кто уже достиг пенсионного возраста. Кроме того, минимальная пенсия для отдельных категорий не может быть ниже 40% от минимальной зарплаты.

Как будет меняться размер минимальной пенсии:

С 1 декабря 2021 года – 2600 гривен (при минимальной зарплате 6500 гривен);

С 1 октября 2022 года – 2680 гривен (при минимальной зарплате 6700 гривен);

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С 1 января 2023 года – 2870 гривен (при минимальной зарплате 7176 гривен);

С 1 января 2024 года – 3066 гривен (при минимальной зарплате 7665 гривен).

Кому наверняка повысят пенсии в Украине:

Размер минимальной пенсии будет подниматься для тех, кто уже достиг 65-летнего возраста и имеет необходимый трудовой стаж для начисления пенсии: для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет.

До того руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила о том, что в июле нынешнего года добавки к пенсии начали получать пенсионеры с инвалидностью первой группы, которые получают менее 2,2 тысячи гривен.

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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.