УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Десятки тысяч украинцев получат повышенную пенсию: кого это коснется

22 июля 2021, 11:49
Прослушать новость
Остановить

Решение правительства касается пенсионеров с инвалидностью первой группы, которые получают меньше 2,2 тыс. грн в месяц.

пенсия, пенсионер 04
Доплаты получат пенсионеры с инвалидностью / УНИАН

Кабмин, планирующий увеличить минимальные пенсии в Украине, принял решение о доплатах пенсионерам с инвалидностью I группы, получающим меньше 2,2 тыс. грн в месяц.

Уточняется, что надбавки предусмотрены более 30 тысяч человек. Таким образом, пенсионерам установлена с 1 июля ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, передает ТСН со ссылкой на заседание правительства

"Поскольку свыше 30 тысяч человек с инвалидностью получают пенсии и социальные выплаты в размере до 2200 гривен, то с целью поддержки лиц с инвалидностью І группы необходимо внести соответствующие изменения", – указано в пояснительной записке к постановлению.

Напомним, средний размер пенсии в Украине увеличился на 54 гривны. По состоянию на 1 июля 2021 года средний размер пенсии составлял 3 778,78 гривны. В Пенсионном фонде пишут, что самый высокий размер средней пенсии в столице – более пять тысяч гривен. Самый низкий – в Тернопольской области – почти три тысячи гривен.

Пенсии в Украине по состоянию на июль 2021 года:

  • более 10 тысяч гривен получает 3,9% пенсионеров (средняя пенсия в этой категории – 14 026 гривны);
  • от 5 тысяч до 10 тысяч гривен – 13,5% пенсионеров (средняя – 6740 гривен);
  • от 4 тысяч до 5 тысяч гривен – 9,3% пенсионеров (средняя – 4450 гривен);
  • от 3 тысяч до 4 тысяч - 19,4% пенсионеров (средняя – 3441 гривну);
  • от 2 тысяч до 3 тысяч гривен – 38,3% пенсионеров (средняя – 2478 гривен);
  • до 2 тысяч гривен – 15,6% пенсионеров (средняя – 1840 гривен).

Прожиточный минимум в Украине – о чем сообщалось ранее:

Руководство Министерства социальной политики разработало дорожную карту увеличения прожиточного минимума для украинцев.

В 2022 году Минсоцполитики желает поднять уровень прожиточного минимума на 14%, в 2023 году – на 15%, а в 2024 – на 25%.

пенсии выплаты пенсии новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Десятки тысяч украинцев получат повышенную пенсию: кого это коснется». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финалистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальникеФиналистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальнике В моду вошли седые волосы, и больше не нужно отвергать естественную красотуВ моду вошли седые волосы, и больше не нужно отвергать естественную красоту Приметы на 21 июля: что нельзя делать и как уберечься от бедыПриметы на 21 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Что нельзя делать с деньгами в новолуние и полнолуние: как привлечь достаток и не остаться без денегЧто нельзя делать с деньгами в новолуние и полнолуние: как привлечь достаток и не остаться без денег Кандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника ПутинаКандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника Путина

Последние новости

12:09

Слухи об отставке главы Нацбанка Шевченко распространяются с целью поссорить МВФ и Украину - эксперт

12:03

Дима Монатик выпустил клип Зажигай, снятый в Греции Видео

12:02

Магнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делать Видео

12:01

Сезон отпусков в разгаре: как защитить устройство и данные во время путешествий

11:56

Лупили палками и ногами: в центре Киева иностранцы устроили грандиозную драку Видео

Реклама
11:49

Десятки тысяч украинцев получат повышенную пенсию: кого это коснется Видео

11:40

Остановить Северный поток-2 невозможно – Байден

11:40

Болит ухо: врач рассказала, как облегчить состояние в домашних условиях Видео

11:20

После потопов в Украину идет новая жара: синоптик назвала дату скачка температуры Видео

11:19

Хайден Панттьери вернулась к бывшему, когда он отсидел срок за ее избиение

10:58

Дельта уже в Киеве: в Александровской больнице обнаружили 6 случаев индийского штамма коронавируса Видео

10:55

Арабские туристы массово заполонили украинские курорты: в чем причина Видео

10:51

Хуже, чем в РФ: эксперт предупредил о резкой вспышке Дельта-штамма в Украине и назвал сроки Видео

10:29

Кисты яичников: могут ли они стать канцерогенными и как проявляются Видео

10:28

В Киеве начали вакцинацию препаратом Moderna: кто может получить прививку Видео

10:13

Переговоры Зеленского в США: в Конгрессе потребовали от Байдена перенести сроки визита Видео

10:02

Синоптик объявил штормовое предупреждение: где в Украине сегодня ухудшится погода

09:41

"Владею и не продаю": цены на биткоин резко взлетели после нового заявления Маска Видео

09:23

Отравление в лагере на Прикарпатье: 10 детей и один взрослый госпитализированы с рвотой и диареей Видео

09:11

Людей сносило мощными потоками: Одесса ушла под воду после сильного ливня Видео

Реклама
09:00

Языковой экзамен: целесообразно ли измерять профпригодность чиновников знанием украинского языка

08:58

Непогода в Украине: жертвами стихии стали два человека, травмированы - семеро

08:37

В Киеве пьяная судья за рулем устроила ДТП, от самосуда спасла полиция Видео

08:30

Не плачьте из-за Северного потока мнение

08:19

Коронавирус в Украине 22 июля: за сутки поставили 726 диагнозов COVID-19 Видео

08:03

Сделка по СП-2: США готовят новые санкции, идеи Киева вошли в текст соглашения – Госдеп Видео

08:00

Атака на Байдена и сделка по СП-2: эксперт назвал страх Белого дома перед визитом Зеленского в США Видео

07:55

Двойное убийство в Луцке: мужчина расправился с бывшей женой и дочерью после приговора суда Видео

07:04

Саммит Путина и Зеленского: в Кремле раскрыли, есть ли подвижки по подготовке встречи президентов

07:00

Слова Путина и финиш диалога по Донбассу: дипломат раскрыл стратегию Кремля по Украине Видео

06:42

Германия обязалась активизировать переговоры в нормандском формате – соглашение Берлина и Вашингтона

06:28

Кусок совка: что изменится в армии без срочной службы мнение

06:24

Почти голая Марта Адамчук удивила эмоциональной фотосессией топлес

05:54

Почему нельзя пить кофе утром сразу после пробуждения – ответ ученых

05:12

Как омолодить свою иммунную систему: легкие способы Видео

04:31

Дворец за 50 миллиардов: в РФ рассказали, зачем Путину новое имение в Подмосковье Видео

04:04

Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: кого ждет успех во всех делах

03:41

Как навсегда разлюбить сладкое: топ-7 лайфхаков от диетолога

03:10

"Очень вкусно": самая нежная участница Холостяка показала женственные формы

02:43

День бокса 2021: интересные факты, поздравления и самые красивые спортсмены Фото

Реклама
02:09

"С ног до головы": как недостаток сна влияет на каждую часть тела Видео

01:38

Медики перечислили главные признаки сердечного приступа Видео

01:12

Кандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника Путина Видео

21 июля, среда
23:14

"Вау, пальчик подставь": харьковчанка похвасталась навыками 7-летней племянницы курить кальян Видео

23:11

Что нужно делать для похудения: простые шаги, которые помогут достичь цели

22:24

Получите гарантию: Зеленский подписал закон, который защищает права потребителей интернет-магазинов

22:10

Лежачего добивали ногами: в Виннице толпа подростков жестоко избила парня из-за прически Видео

21:59

Мир на Донбассе и возвращение Крыма: Зеленский заявил о планах на переговоры с Байденом Видео

21:58

У ребенка режутся зубы: как понять Видео

21:48

Гематомы на теле и церковное масло: появились жуткие подробности об истощенном подростке в Одессе Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять