Десятки тысяч украинцев получат повышенную пенсию: кого это коснется

Доплаты получат пенсионеры с инвалидностью / УНИАН

Кабмин, планирующий увеличить минимальные пенсии в Украине, принял решение о доплатах пенсионерам с инвалидностью I группы, получающим меньше 2,2 тыс. грн в месяц.

Уточняется, что надбавки предусмотрены более 30 тысяч человек. Таким образом, пенсионерам установлена с 1 июля ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, передает ТСН со ссылкой на заседание правительства

"Поскольку свыше 30 тысяч человек с инвалидностью получают пенсии и социальные выплаты в размере до 2200 гривен, то с целью поддержки лиц с инвалидностью І группы необходимо внести соответствующие изменения", – указано в пояснительной записке к постановлению.

Напомним, средний размер пенсии в Украине увеличился на 54 гривны. По состоянию на 1 июля 2021 года средний размер пенсии составлял 3 778,78 гривны. В Пенсионном фонде пишут, что самый высокий размер средней пенсии в столице – более пять тысяч гривен. Самый низкий – в Тернопольской области – почти три тысячи гривен.

Пенсии в Украине по состоянию на июль 2021 года:

более 10 тысяч гривен получает 3,9% пенсионеров (средняя пенсия в этой категории – 14 026 гривны);

от 5 тысяч до 10 тысяч гривен – 13,5% пенсионеров (средняя – 6740 гривен);

от 4 тысяч до 5 тысяч гривен – 9,3% пенсионеров (средняя – 4450 гривен);

от 3 тысяч до 4 тысяч - 19,4% пенсионеров (средняя – 3441 гривну);

от 2 тысяч до 3 тысяч гривен – 38,3% пенсионеров (средняя – 2478 гривен);

до 2 тысяч гривен – 15,6% пенсионеров (средняя – 1840 гривен).

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