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Пенсии в Украине пересчитают: какие выплаты будут получать пенсионеры

19 июля 2021, 17:13
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Такой размер минимальной выплаты будет касатся только тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия.

Пенсии
Пенсии в Украине пересчитают / УНИАН

В Украине в ближайшие три года в результате роста размера минимальной зарплаты гарантированная пенсия для тех, кто выполнил определенные условия, увеличится с 2600 до 3066 гривен.

Согласно закону, для отдельных категорий минимальная пенсия не может быть ниже, чем 40% минимальной зарплаты.

Это следует из данных принятой Верховной Радой бюджетной резолюцией. Ближайшее повышение ожидается в декабре этого года.

Как будет меняться размер гарантированной пенсии:

  • с 1 декабря 2021-го – 2600 грн пенсия (6500 грн минималка);
  • с 1 октября 2022-го – 2 680 грн пенсия (6700 грн минималка);
  • с 1 января 2023-го – 2 870 грн пенсия (7176 грн минималка);
  • с января 2024-го – 3 066 грн пенсия (7665 грн минималка).

Отметим, что такой размер минимальной выплаты касается только тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия. Требования по стажу для женщин составляет 30 лет, а для мужчин – 35 лет.

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Общий пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет. Но выходить в этом возрасте на заслуженный отдых могут только те, кто выполнил требования по стажу. И эти требования будут расти ежегодно на 12 месяцев до 2027-го.

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К примеру, уже в 2028-м в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа;

  • в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа;
  • в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

Прожиточный минимум в Украине – о чем сообщалось ранее:

Руководство Министерства социальной политики разработало дорожную карту увеличения прожиточного минимума для украинцев.

В 2022 году Минсоцполитики желает поднять уровень прожиточного минимума на 14%, в 2023 году – на 15%, а в 2024 – на 25%.

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