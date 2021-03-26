В Минсоцполитики объяснили, что будет в Украине с прожиточным минимумом

В Минсоцполитики рассказали, что будет в Украине с прожиточным минимумом / УНИАН

Руководство Министерство социальной политики разработало дорожную карту увеличения прожиточного минимума для украинцев. Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства.

Как сообщают чиновники, в 2022 году Минсоцполитики желают поднять уровень прожиточного минимума на 14%, в 2023 году – на 15%, а в 2024 – на 25%.

Кроме того, в ведомстве уже закончили подготовку и разработку ряда законопроектов: №5045, №5013, №4671, №4670, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады.

Текущий же уровень общего прожиточного минимума составляет 2189 гривен.

Как считает министр социальной политики Марина Лазебна, с этими законопроектами введут новую методологию расчета прожиточного минимума для основных социальных гарантий – минимальной пенсии по возрасту, зарплаты и так далее.

Чиновница утверждает, что такое положение вещей оптимизирует расчет надбавок, повышений, дополнительных пенсий, пенсий за "особые заслуги", а также ежемесячных пособий для украинцев.

Читайте такжеПособие по безработице: как его получить и какие проблемы могут ждать

Напомним, ранее сообщалось:

В условиях пандемии коронавируса в минувшем году украинцам назначили новые пособия – для индивидуальной борьбы с COVID-19

На новую соцпомощь имеют право: