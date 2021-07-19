Министр перепутал: в Минфине отказались от слов о повышении минималки до 7 тысяч

Какой будет минимальная зарплата в Украине / УНИАН

Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 гривен в течение 2022 года. Такое заявление накануне сделал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен", — сказал Марченко в эфире одного из телеканалов.

Он уточнил, что эти средства будут направлены на повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Закладывают на следующий год и рост пенсий и различных соцвыплат, которые привязаны к росту прожиточного минимума.

"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022-2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", — заверил министр финансов.

Однако, позже в Министерстве финансов опровергли информацию о повышении минимальной зарплаты в Украине до 7700 грн в 2022 году.

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"В 2024 году предусматривается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", - говорится в сообщении Минфина, передает УНИАН.

Минимальная зарплата в Украине в 2021 году

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн, а почасовой размер — 36,11 грн.

С 1 декабря 2021 года она возрастет до 6,5 тыс. грн и 39,12 грн соответственно.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что зарплаты в Украине в следующие три года будут расти примерно на 8-10% в год (учитывая инфляцию). А сама инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в следующем году составит 6,2%.