Пенсии в Украине существенно вырастут: кому и сколько добавят

Пенсии в Украине / УНИАН

В Украине собираются кардинально изменить подход к назначению пенсии по потере кормильца согласно "военному" закону № 2262, вследствие чего размер выплаты существенно повысится.

В правительстве предлагают делать такие выплаты каждому члену семьи, утратившему трудоспособность.

Законопроектом предлагается установить такие размеры пенсий членам семьи погибшего (умершего) кормильца:

Родителям (одному из родителей), жене (мужу), которые достигли пенсионного возраста , а также одному нетрудоспособному члену семьи (кроме родителей, жены/мужа) – в размере 70% дохода кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не меньше 2 размеров минимального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас один размер составляет 1854 грн, а с 1 декабря – 1934 грн).

, а также одному нетрудоспособному члену семьи (кроме родителей, жены/мужа) – в размере 70% дохода кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не меньше 2 размеров минимального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас один размер составляет 1854 грн, а с 1 декабря – 1934 грн). Если в семье есть двое и больше нетрудоспособных членов семьи (кроме родителей, мужа/жены), то каждому и них полагается по 50% дохода погибшего (умершего) кормильца, но не меньше 2 размеров минимального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

(кроме родителей, мужа/жены), то каждому и них полагается по 50% дохода погибшего (умершего) кормильца, но не меньше 2 размеров минимального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. К другим нетрудоспособным членам семьи (кроме родителей, жены/мужа) закон № 2262 относит детей, внуков, сестру/брата, если они не достигли 18 лет, либо независимо от возраста, если они являются лицами с инвалидностью (при условии, что у них нет трудоспособных родителей).

Сейчас действует норма, согласно которой право на пенсию в размере 70% зарплаты имеет лишь один член семьи, утративший работоспособность, а если таковых двое и больше – то пенсия назначается в размере 90% дохода кормильца на всех, и распределяется между членами с таким расчетом, чтоб каждому досталось не менее 40%.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, он разработан по результатам встречи президента Украины с представителями семей защитников, где, в том числе, обсуждались вопросы по пенсионному обеспечению членов семей погибших добровольцев, которые брали участие в АТО и ООС.

Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.