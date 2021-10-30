Пенсии в Украине вырастут: кто получит доплаты уже в ноябре

В правительстве назвали сумы / УНИАН

С 1 ноября в Украине пенсионеры в возрасте 70-75 лет ежемесячно будут получать доплаты размером до 300 грн.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, одновременно должно быть повышение для пенсионеров от 75 до 80 лет - из-за увеличения минимального размера пенсии до уровня 2,5 тыс. грн. они будут получать доплаты в размере 400 грн.

Читайте такжеПенсии в Украине повысят 12 раз: в Минсоцполитики рассказали кому и когдаКроме того, с 1 декабря также запланировано повышение выплат. Для украинцев от 65 лет со страховым стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин минимальная пенсия вырастет до 2,6 тыс. грн. Для всех категорий уровень минимальной пенсии вырастет на 4,34% – от 1854 до 1934 грн.

Пенсии в Украине можно будет оформить через "Дию"

Как рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник, новая функция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.

"Все давно ждали, когда появится возможность оформить субсидию через "Дию", это очень чувствительная и важная тема… Наконец, Министерство социальной политики полностью готово к внедрению электронных услуг. Поэтому в ноябре представим субсидию и другие социальные услуги", — пообещал Баник.

По словам чиновника, во время презентации будет представлен целый пул услуг в приложении "Дия", которые касаются социального страхования, а также оформления пенсий онлайн.