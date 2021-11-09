Судьям подняли пенсии на 23 тысячи, другие украинцы получили по 400 гривен: стали известны выплаты

Судьям подняли пенсии на 23 тысячи гривен / УНИАН

В Украине по состоянию на октябрь средняя пенсия судьи составила 91,2 тысячи гривен. С начала января нынешнего года она выросла на 23 тысяч гривен, в то время как средняя пенсионная выплата по стране увеличилась всего на 400 гривен. Это следует из статистических данных, которые были опубликованы Пенсионным фондом.

В среднем судья может рассчитывать на пенсию в размере 91,2 тысячи гривен благодаря перерасчету зарплат коллег, которые продолжают трудиться. Простых же украинцев такая привилегия не коснется.

К слову, судья на пенсии получает до 80% зарплаты действующего судьи. Кроме того, если пенсия других украинцев ограничена 10 размерами минимальной выплаты (около 18 тысяч гривен), то у судей нет ограничений. Такими темпами уже в нынешнем году они смогут получать около 100 тысяч гривен пенсии.

Средняя же пенсия по стране увеличилась всего с 3507 до 3915 гривен. И это с учетом повышения прожиточного минимума, индексации, прибавки тем, кто достиг определенного возраста и выполнил требования по стажу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.

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