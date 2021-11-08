Можно ли перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту: в ПФУ дали ответ

Можно ли перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту / УНИАН

Украинцы часто задаются вопросом ‒ при каких условиях можно перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. Как разъяснили в Пенсионном фонде, здесь имеет значение, работал ли человек после назначения ему пенсии по инвалидности и был ли он официально трудоустроен.

В рассматриваемом примере обратившийся в Фонд пенсионер сообщил, что пенсию по инвалидности ему назначили в 2018 году, и тогда ему насчитали 26 лет 4 месяца страхового стажа. Однако заявитель продолжал работать и с мая 2019 года приобрел не менее 2 лет и 3 месяца страхового стажа, причем работодатель платил за него единый социальный взнос.

Этот стаж будет учтен при обращении за переводом на пенсию по возрасту, поэтому общий стаж заявителя составит 28 лет 7 месяцев, что вполне достаточно для назначения пенсии по возрасту после достижения им 60 лет в 2021 году.

Кроме того, работа в период получения пенсии по инвалидности не только дает право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет, но и дает законные основания для исчисления зарплаты с применением показателя средней заработной платы, который учитывается именно для назначения пенсий впервые — за три года, предшествующие году назначения пенсии по возрасту.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.