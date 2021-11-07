В Украине "взлетят" пенсии до 7800 гривен: когда и кому ждать доплат

Пенсии в Украине / УНИАН

В Украине часть пенсионеров сможет получать дополнительные выплаты, минимальный размер которых составит 7800 грн ежемесячно.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, речь идет о родственниках погибших в зоне проведения АТО/ООС украинцев, которые отдали свою жизнь за страну.

"Защитить людей, чьи родные погибли, защищая независимость и суверенитет Украины, - обязанность государства", - заявил Шмыгаль.

Выплаты в размере 7800 гривен установлены с 1 января 2022 года, и получат их более двух тысяч украинцев.

При этом речь идет о "каждом из нетрудоспособных родителей, жене (муже) защитников, которые погибли".

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Если в семье несколько таких родственников, выплаты получит каждый.

Премьер уточнил, что адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.

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