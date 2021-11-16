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На лестнице львовского колледжа нашли новорожденного младенца

16 ноября 2021, 17:31
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Девочку госпитализировали в больницу.

Колледж, где была найдена кроха / НПУ

В Новом Раздоле Львовской области на лестнице местного колледжа обнаружили новорожденного ребенка.

Как сообщили в Нацполиции Львовской области, младенца нашли утром 16 ноября.

Копы ищут мать младенца и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса ("оставление в опасности"). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до трех лет.

"Просим всех, кто обладает любой информацией о произошедшем, позвонить на оперативную линию "102" или обратиться в ближайшее подразделение полиции", - отметили в полиции.

Найденным ребенком оказалась девочка. Ее госпитализировали в больницу. Медики говорят, что угрозы ее жизни и здоровью нет.

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Также в Донецкой области двое детей сбежали из дома после скандала с пьяным отчимом. Как они рассказали полиции области, 11 летний мальчик и 9 летняя девочка решили вернуться на старое место проживание и там жить самостоятельно, без взрослых.

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