Связали и заклеили рот: на Полтавщине воспитатели издевались над ребенком в детсаду

Воспитателей в детсаду обвинили в издевательствах над ребенком / ua.depositphotos.com

В Полтавской области в одном из детских садов воспитатели издевались над маленькой девочкой.

Ребенку связали руки и ноги, а также заклеили скотчем рот, рассказал в Facebook глава Полтавского облсовета Александр Биленький.

По его данным, ЧП произошло в Диканской общине. Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот.

В ГУНП в Полтавской области заявили, что изучат это сообщение и при необходимости должным образом отреагируют.

Подробности издевательства над ребенком в детсаду

Как уточняет издание Полтавщина, события происходили в селе Стаси. Сообщение об издевательствах написала сестра 4-летней девочки. Она указала имена сестры и двух воспитательниц. Однако до проверки фактов их не обнародуют.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в детском саду №27 города Кропивницкий двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Мама забрала дочь из учреждения образования уже с посиневшими губами. А потом у малышки начались судороги.

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