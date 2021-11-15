Связали и заклеили рот: на Полтавщине воспитатели издевались над ребенком в детсаду

4-летнюю девочку жестоко "наказали" во время тихого часа, чтобы она не плакала.
В Полтавской области в одном из детских садов воспитатели издевались над маленькой девочкой.
Ребенку связали руки и ноги, а также заклеили скотчем рот, рассказал в Facebook глава Полтавского облсовета Александр Биленький.
По его данным, ЧП произошло в Диканской общине. Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот.
В ГУНП в Полтавской области заявили, что изучат это сообщение и при необходимости должным образом отреагируют.
Подробности издевательства над ребенком в детсаду
Как уточняет издание Полтавщина, события происходили в селе Стаси. Сообщение об издевательствах написала сестра 4-летней девочки. Она указала имена сестры и двух воспитательниц. Однако до проверки фактов их не обнародуют.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в детском саду №27 города Кропивницкий двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Мама забрала дочь из учреждения образования уже с посиневшими губами. А потом у малышки начались судороги.
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