В селе возле Львова детей разделили на "коренных" и "приезжих": последним отрезали доступ в детсад

В селе возле Львова в детсад будут брать детей только "коренных" жителей / УНИАН

В одном из поселков Львовской области разгорелся скандал из-за садика. Местные депутаты решили, что в детский сад будут принимать только тех детей, чьи родители проживают в Сокольниках более 10 лет. Почему малышню решили разделить на "приезжих" и "коренных" – читайте в статье.

Сельский голова Тарас Сулимко не считает такое решение дискриминационным и поддерживает решение об отделении жителей села по сроку проживания. В то же время жители Сокольников считают, что решение депутатов нарушает права громады, сообщает zaxid.net.

Почему "приезжих" детей не хотят брать в садик

В селе до сих пор нет собственного сада, а первое коммунальное дошкольное учреждение образования планируют открыть только в следующем году. Поскольку заведение будет небольшим – на 75 детей, принимать сюда будут не всех. Меж тем в общине зарегистрированы около 570 детей дошкольного возраста.

Поэтому местные депутаты решили предоставить приоритетное право на зачисление в детсад тем детям, которые родились, проживают и зарегистрированы в Сокольницкой ОТГ, и хотя бы один из родителей которых постоянно проживает на территории села на протяжении последних 10 лет.

Тарас Сулимко рассказал, что соответствующее решение депутаты приняли 9 ноября, оно было практически единогласным. Чиновник также жалуется, что в последнее время в Сокольники переехали многие новые жители. Дескать, только, за последние пять лет в селе зарегистрировались около 600 новых жителей, но значительно больше живет незарегистрированных.

Реклама

Что говорят местные

Руководитель местной общественной организации "Удобная община" юрист Ульяна Солонюк считает такое решение депутатов скандальным и нарушающим конституционные права жителей. По этому поводу активисты будут жаловаться уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой.

"Сельский совет направо и налево позволяет строить многоэтажки, существенно увеличивать количество населения, но не строит садов. Это единственная община в Львовской области, где нет собственного детского сада. Сад на 75 мест строят более 10 лет, его сметная стоимость уже достигла 50 миллионов гривен", – пояснила Ульяна Солонюк.

Очевидно, что жители Сокольников десятками лет отдавали своих детей именно во львовские детсады.

Читайте такжеМерзли на улице 18 часов: в Ивано-Франковске родители всю ночь стояли в очереди ради записи в садик

К слову, в детском саду № 184 во Львове вспыхнул скандал из-за поборов и травли. Родители жалуются, что им слишком часто приходится сдавать в детсады по 300-500 грн на нужды, финансирование которых предусмотрено государством.