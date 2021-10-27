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Посинели губы: в детском саду Кропивницкого малышка едва не погибла от переохлаждения

27 октября 2021, 15:40

В детском саду до сих пор не дали отопление. В комнатах столбик термометра не поднимается выше +15 градусов.

Температура
Сейчас ребенок все еще чувствует себя плохо. / ua.depositphotos.com

В детском саду №27 города Кропивницкий двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Мама забрала дочь из учреждения образования уже с посиневшими губами. А потом у малышки начались судороги.

Мама пострадавшей девочки Оксана Деминтиенко рассказала, что к ней позвонила воспитательница и сказала, что ребенка трясет, у нее посинели губы, и она ничего не ела. Они поехали к врачу – оказалось, что переохлаждение, пишет "Суспільне"

Сейчас ребенок все еще чувствует себя плохо. У нее температура, она часто ходит в туалет. И мать, и врач уверены: двухлетняя девочка пострадала из-за переохлаждения. Ведь в детском саду, который посещает дошкольница, до сих пор не дали отопление. В комнатах столбик термометра не поднимается выше +15 градусов.

Оксана Деминтиенко добавляет, чтобы как-то помочь ситуации, принесла из дома обогреватель. Но включать его запретила заведующая детского сада.

Что говорят в управлении образования

Начальница городского управления образования Лариса Костенко сказала, что в управлении образования извинились перед мамой воспитанницы детсада.

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"Что касается вчерашней ситуации в детском саду №27. Как только это произошло, нас проинформировали, что произошло. Действительно, в некоторых помещениях температура была 15 – 17 градусов, это при том, что мы включаем обогреватели", – говорит она. По ее словам, маме принесли извинения.

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Напомним, что до 2019 года отопительный сезон в Украине всегда начинался в один и тот же день – 15 октября. Однако из-за частых температурных колебаний два года назад правительство пересмотрело установленный календарь запуска тепловых станций.

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