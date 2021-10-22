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В Хмельницкой области пенсионерка в собственном доме потеряла сознание от переохлаждения

22 октября 2021, 17:56
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Женщина была заперта в доме изнутри.

Копы помогли медикам госпитализировать пенсионерку / НПУ

В поселке Новая Ушица Хмельницкой области едва не случилась трагедия. Там в собственном доме от переохлаждения чуть не погибла пожилая женщина.

Как рассказали в местной полиции, 69-летнюю пенсионерку спасли копы.

"В 12:53 21 октября на линию "102" поступило сообщение от взволнованных родственников о том, что 69-летняя жительница пгт Новая Ушица не выходит на связь. Женщина рассказывала вечером соседям, что собиралась утром идти на рынок, но из дома так и не вышла", - отметили в полиции.

Впрочем, выжить женщине помогли неравнодушные соседи, которые, заметив горящий еще с вечера свет, заподозрили неладное.

"Соседи позвонили родственникам, а родственники вызвали на помощь полицейских. По приезду полицейские открыли дом и обнаружили там женщину без сознания", - добавили в полиции.

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Копы обнаружили бабушку с явными признаками переохлаждения и немедленно вызвали "скорую".

"Сейчас женщину госпитализировали в больницу, где ей оказана необходимая помощь", - указано в сообщении.

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Дубровицкий районный суд признал виновной 35-летнюю женщину в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка

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