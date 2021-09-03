"Детям нечем вытирать рот": во Львове вспыхнул скандал в садике из-за поборов и травли

В садике Львова берут деньги за все / УНИАН

Во Львове родители детей жалуются в соцсетях на то, что руководство детсада собирает "добровольные взносы" на все: средства гигиены, бытовую химию, канцтовары, чистку ковров, подарки детям и воспитателям в дни рождения и праздники, на ремонты и прочее.

О ситуации рассказала мама ребёнка, который посещает садик №184 "Лесная сказка". По ее словам, несогласных родителей со сдачей средств в государственные детские сады, другие же родители и работники дошкольных учреждений начинают травить.

"Регулярно по 300-500 грн. Дети еще далеко не студенты – а уже нужно сдать, в том числе и на методички ", – пишет львовянка в сообществе "Родители SOS" в Facebook. По словам женщины, часто поддерживают такие поборы и "укрощение несогласных" родителей сами работники дошкольных учебных заведений.

Женщина также выложила скрины переписки в чате между воспитателем и родителями о таких взносах и призвала отреагировать менеджмент Управления образования Львовского городского совета, мэра Львова, образовательного омбудсмена, и чиновников Минобразования на подобные "механизмы травли и хамства в заведении по отношению к тем, кто не хочет быть "благодетелем".

Фото: скрин переписки / facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS

Фото: скрин переписки / facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS

Ранее сообщалось, что в одном из детских садиков города Запорожья воспитатели издевались над детьми и заставляли воспитанников носить "антиковидные бусы" с чесноком. Люди шутят, что, возможно, в садике нашествие вампиров.

Также ми писали, что на Днепропетровщине угодил в скандал детский сад "Малыш". Мама ребенка, который только пришел в дошкольное учреждение впервые, заявила о травле и вымогательстве денег со стороны воспитательниц.