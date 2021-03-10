Мужчина восстал против поборов в детсаду и его ребенка унизили на 8 Марта

Инцидент случился в одном из детских садов города Черкассы. Местные чиновники от образования, по их словам, сейчас заняты расследованием происшествия.
В Черкассах в детском саду №42 "Перлинка" одной из девочек не подарили ей подарок к 8 марта ‒ из-за того, что ее родители отказались сдавать деньги. Об этом написал отец девочки и блогер Горный Уарабей (Игорь Лесько) на своей странице в Facebook [на данный момент пост удален - Главред].
"Совок продолжается? С каких пор родительские комитеты (комитеты, в 2021 году!!) влияют на образовательный процесс в детских садах? Садик № 42 "Перлинка". Не сдал деньги на очередные поборы от "комитета" в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует?", ‒ написал он.
Кроме того, мужчине другие родители с издевкой прислали фото, на котором его дочь грустно сидит одна без подарка, а другие дети весело играют игрушками.
"Это фото ‒ обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно скинули мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас, "педагоги", оставит без работы", ‒ написал Лесько.
Местное издание АСС обратилось за комментарием по поводу инцидента в Черкасское городское управление образования.
"Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в заведении. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия. Почему не выполняется? Спрошу об этом у директора, работников садика. Жду их объяснений. Следовательно, они неправильно проводили информирование родителей, не учитывают требования действующего законодательства и виновных будем привлекать к административной ответственности", ‒ заявила заместительница начальника учреждения Нина Витковская.
Позднее заведующая детсадом Алина Колибняк рассказала журналистам, что администрация учреждения сбором денег не занимается. И к делам родительского комитета они не касаются.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Кривом Роге в родительском чате в Viber одной из школ разразился скандал на почве сбора денег для покупки подарка учительнице на день рождения. После того как выяснилось, что деньги отправили только половина родителей учеников, одна из матерей начала изрыгать ругательства в адрес малоимущих школьников.
- Одна из матерей писала что не желает, чтобы ее ребенок сидел за одной партой с "малоимущими".