Мужчина восстал против поборов в детсаду и его ребенка унизили на 8 Марта

Отец девочки отказался сдавать деньги на подарок к 8 Марта / УНИАН

В Черкассах в детском саду №42 "Перлинка" одной из девочек не подарили ей подарок к 8 марта ‒ из-за того, что ее родители отказались сдавать деньги. Об этом написал отец девочки и блогер Горный Уарабей (Игорь Лесько) на своей странице в Facebook [на данный момент пост удален - Главред].

"Совок продолжается? С каких пор родительские комитеты (комитеты, в 2021 году!!) влияют на образовательный процесс в детских садах? Садик № 42 "Перлинка". Не сдал деньги на очередные поборы от "комитета" в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует?", ‒ написал он.

Кроме того, мужчине другие родители с издевкой прислали фото, на котором его дочь грустно сидит одна без подарка, а другие дети весело играют игрушками.

"Это фото ‒ обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно скинули мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас, "педагоги", оставит без работы", ‒ написал Лесько.

Местное издание АСС обратилось за комментарием по поводу инцидента в Черкасское городское управление образования.

"Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в заведении. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия. Почему не выполняется? Спрошу об этом у директора, работников садика. Жду их объяснений. Следовательно, они неправильно проводили информирование родителей, не учитывают требования действующего законодательства и виновных будем привлекать к административной ответственности", ‒ заявила заместительница начальника учреждения Нина Витковская.

Позднее заведующая детсадом Алина Колибняк рассказала журналистам, что администрация учреждения сбором денег не занимается. И к делам родительского комитета они не касаются.

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