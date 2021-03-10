УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мужчина восстал против поборов в детсаду и его ребенка унизили на 8 Марта

10 марта 2021, 14:55

Инцидент случился в одном из детских садов города Черкассы. Местные чиновники от образования, по их словам, сейчас заняты расследованием происшествия.

Детский сад
Отец девочки отказался сдавать деньги на подарок к 8 Марта / УНИАН

В Черкассах в детском саду №42 "Перлинка" одной из девочек не подарили ей подарок к 8 марта ‒ из-за того, что ее родители отказались сдавать деньги. Об этом написал отец девочки и блогер Горный Уарабей (Игорь Лесько) на своей странице в Facebook [на данный момент пост удален - Главред].

"Совок продолжается? С каких пор родительские комитеты (комитеты, в 2021 году!!) влияют на образовательный процесс в детских садах? Садик № 42 "Перлинка". Не сдал деньги на очередные поборы от "комитета" в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует?", ‒ написал он.

Кроме того, мужчине другие родители с издевкой прислали фото, на котором его дочь грустно сидит одна без подарка, а другие дети весело играют игрушками.

"Это фото ‒ обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно скинули мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас, "педагоги", оставит без работы", ‒ написал Лесько.

Местное издание АСС обратилось за комментарием по поводу инцидента в Черкасское городское управление образования.

"Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в заведении. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия. Почему не выполняется? Спрошу об этом у директора, работников садика. Жду их объяснений. Следовательно, они неправильно проводили информирование родителей, не учитывают требования действующего законодательства и виновных будем привлекать к административной ответственности", ‒ заявила заместительница начальника учреждения Нина Витковская.

Позднее заведующая детсадом Алина Колибняк рассказала журналистам, что администрация учреждения сбором денег не занимается. И к делам родительского комитета они не касаются.

Читайте такжеКак работают школы, детсады и вузы после локдауна: все запреты и ограничения

Напомним, ранее сообщалось:

  • В Кривом Роге в родительском чате в Viber одной из школ разразился скандал на почве сбора денег для покупки подарка учительнице на день рождения. После того как выяснилось, что деньги отправили только половина родителей учеников, одна из матерей начала изрыгать ругательства в адрес малоимущих школьников.
  • Одна из матерей писала что не желает, чтобы ее ребенок сидел за одной партой с "малоимущими".
детский сад 8 марта подарки на 8 Марта новости Черновцов
Сейчас вы просматриваете новость «Мужчина восстал против поборов в детсаду и его ребенка унизили на 8 Марта». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналистВ Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналист В МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в КиевеВ МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в Киеве В Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копаВ Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копа Всплыли скандальные детали о владельце разбившегося в Польше автобусаВсплыли скандальные детали о владельце разбившегося в Польше автобуса Кравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССРКравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССР
Следующий материал

Последние новости

15:38
Сетевой режим Watch Dogs: Legion стал доступен на консолях
15:35
В Луцке подростки устроили танцы на кладбище ради видео в TikTok Видео
15:34
Арестович сделал заявление о сценариях по Донбассу Видео
15:15
Гороскоп на 11 марта для всех: амурная неожиданность и отрешение от двух качеств Видео
15:13
Как отучить кота драть мебель: четыре работающих способа от ветеринара Видео
Реклама
14:57
Ляшко назвал условие выдачи паспортов вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
14:55
Мужчина восстал против поборов в детсаду и его ребенка унизили на 8 Марта Видео
14:42
Рыбий жир признали очень полезным для мужчин Видео
14:42
Лучшая гонка десятилетия доехала до Steam по вкусной цене Видео
14:15
Когда боль в спине может быть признаком смертельной болезни: восемь фактов Видео
14:09
Шмыгаль рассказал, как избежать жесткого карантина в Украине Видео
14:08
Появился новый клип Ирины Билык – раскрыта главная идея Видео
13:55
Миллионы ПК на процессорах Intel оказались под угрозой
13:54
Крапивница на лице: как проявляется и что с ней делать Видео
13:30
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
13:09
В курортном городе Украины из-за взрыва погибли два человека
13:00
Блинная распродажа: в Steam стартовала акция в честь Масленицы Видео
12:43
В киевском вузе к 8 марта помпезно открыли женский туалет Видео
12:25
Какие продукты вызывают геморрой: от чего стоит отказаться Видео
12:19
Bethesda официально стала частью Microsoft – кратко о главном Видео
Реклама
12:16
СМИ узнали, готов ли Путин пригласить Зеленского на переговоры в Москву Видео
12:00
Украина пристыдила Израиль за нелюбовь к Шухевичу Видео
11:52
В России тормозили работу Twitter и обрушили сайты Путина с Госдумой
11:51
В Кремле ответили на заявление Ермака о новом мирном плане по Донбассу Видео
11:47
Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ Видео
11:09
Украинцам пояснили, можно ли отказаться от прививки против COVID и выбрать вакцину Видео
11:08
На Житомирщине судья с мужем в амбулатории избила врача Видео
11:07
Рожкова по два раза в неделю общается с Шевченко, но не коммуницирует с ним
10:41
Умерла легендарный советский композитор Видео
10:30
Пашинян объявил об отставке главы Генштаба без одобрения президента Армении Видео
10:15
Зеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтинга мнение
10:12
На Кировоградщине годовалый ребенок замерз насмерть: названа причина Видео
09:45
"Дурачок": пытавшегося оправдать Шкарлета за плагиат Милованова разругали в Сети Видео
09:32
В Украине сменился "коронавирусный" лидер Видео
09:31
Шмыгаль нарвался на иронию украинцев из-за пафосного поста о Шевченко Видео
08:48
В Киеве школьница сиганула с последнего этажа высотки
08:32
Идея Данилова об английском - очередная бессмысленная фантазия мнение
08:25
Эксперты рассказали, что угрожает украинским землям и фермерам Видео
08:22
43 "непреднамеренных" удара ножом: подозреваемая раскрыла детали убийства киберкопа в Киеве Видео
07:47
Гороскоп на 10 марта для всех: неожиданный дар и партнерский обман Видео
Реклама
07:31
Байден запамятовал и оконфузился на публике Видео
07:03
Кравчук рассказал, как в ОРДЛО блокируют мирные шаги по Донбассу
06:35
Маск объяснил, почему корабль Starship взорвался после посадки Видео
05:59
В Минздраве рассказали об опасности нового штамма коронавируса
05:34
Вздутие живота оказалось симптомом болезни сердца Видео
05:02
Как сделать утренний секс незабываемым - советы экспертов
04:37
В моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешком Фото
04:05
Названо прекрасное время для операций с недвижимостью: кому сулят фарт Видео
03:33
Глава Еврокомиссии и Байден впервые созвонились и упомянули Украину Видео
03:28
Как нарезать лук мелко и без слез - лайфхак Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять