"Кормить свиней не собираюсь": в Кривом Роге в школе вспыхнул скандал из-за подарка учителю

В Кривом Роге в школе вспыхнул скандал / УНИАН

В Кривом Роге в родительском чате в Viber одной из школ разразился скандал на почве сбора денег для покупки подарка учительнице на день рождения. После того как выяснилось, что деньги отправили только половина родителей учеников, одна из матерей начала изрыгать ругательства в адрес малоимущих школьников. Скриншоты переписки на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Алексей Тамурзин.

Мужчина обратил внимание, что родителей с низким достатком обзывают ужасными словами.

"Вы там что, совсем уже берега попутали, до*уя "богатые и успешные" родители учеников КОШ №1 (улица Чкалова, 1ж)?! Вы что себе, мрази, позволяете?! Вы как там в родительских чатах отзываетесь про людей с небольшим достатком, а?!", ‒ крайне эмоциально и матерно прокомментировал он переписку.

Более того, одна из матерей писала (подписанная как ЕленКа), что не желает, чтобы ее ребенок сидел за одной партой с "малоимущими".

"Как-то их слишком много. Я за отдых и любой кипиш для детей нормальной половины класса. А "кормить свиней" и их спонсировать я не собираюсь", ‒ написала она.

Переписка вызвала шквал негодования и язвительных комментариев.

"ЕленКа ‒ закомплексованное чучело. Таких, к сожалению, огромное количество, когда такие полулюди считают себя выше остальных только потому, что их доход на пару сотен баксов выше. На самом деле они настолько бедны, что у них нет ничего, кроме денег (и то, если они есть)", ‒ написал пользователь Юрий Цемах.

"Просто моральное дно. И самое страшное, что они и своих детей по таким же принципам воспитывают. И какие там богатые и успешные? Уверена, что самые обычные люди среднего достатка как и многие. Просто настолько обмельчавшие и умом не блещущие,что кроме как в родительском чатике самоутвердиться за счет других больше ничего в этой жизни не могут", ‒ написала пользовательница Ирина Близнюк.

"Омерзительно читать подобное, у богатых свои причуды, но статус человека не позволяет отзываться подобным образом и никто не дает на это право", ‒ написал пользователь Влад Волошин

"Заявление в полицию, за вымогательство в коммунальном учреждении, также буллинг ребенка и бездеятельность администрации, конечно параллельно в районо и гороно", ‒ дала совет пользовательница Антонина Маружко.

"Так х*ли эти успешные не в английских школах учатся? Да и родителям тоже не помешало бы грамотность поправить", ‒ написала пользовательница Анжи Анжи.

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