Новый скандал с онлайн-уроками: школьников учили роликом с ошибкой

Украинские школі перешли на онлайн-обучение

Очередной видеоурок Веукраинской школы онлайн, подготовленный Министерством образования и науки, закончился скандалом.

В частности, в названии ролика с уроком математики для пятого класса, который был размещен на YouTube-канале Минобразования, была пропущена буква "н" в удвоенном согласном в названии.

Название Віднімання десяткових дробів. Розв’язуваня задач та рівнянь было написано с одной буквой "н".

/ Скриншот

Обратим внимание, что после того, как на ошибку обратили внимание, "прокол" быстро исправили, однако скрин был опубликован в Сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что онлайн по математике за 5 класс уже вызвал вопросы к его качеству. Преподаватель допустила ошибку в элементарной формуле вычитания: вместо 28 на доске написано 18.