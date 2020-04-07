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Как прошел онлайн урок по математике: учитель шокировала ошибкой в элементарной формуле вычитания

7 апреля 2020, 12:16

В Украине стартовал проект Всеукраинская школа онлайн и уже вызвал вопросы к качеству преподавания.

В уроке онлайн по математике допущена ошибка / Скриншот

Из-за пандемии коронавируса в Украине объявлен жесткий карантин. Дети не ходят в школу, но чтобы процесс обучение не простаивал, был запущен проект Всеукраинская школа онлайн. Таким образом, украинские школьники смогут получать знания, не выходя из дома и не нарушая условий карантина. Впрочем, как оказалось, подобные уроки онлайн оставляют желать лучшего.

В частности, урок онлайн по математике за 5 класс уже вызвал вопросы к его качеству. Преподаватель допустила ошибку в элементарной формуле вычитания. Как видно на видео, вместо 28 на доске написано 18.

Как сообщал Главред, благодаря проекту Всеукраинская школа онлайн детей ждет стандартная пятидневка. Уроки для учеников всех классов будут стартовать в 10:00 утра по будням – с понедельника по пятницу. Онлайн уроки для каждого класса будут транслировать разные каналы. В частности, онлайн уроки для 5 класса будут показывать 112 Украина и Плюс-Плюс. Также онлайн уроки будет транслировать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. 

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