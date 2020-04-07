Видео уроки для 5 класса на 7 апреля: онлайн трансляция, расписание

Украинские школьники перешли на дистанционное обучение

С понедельника, 6 апреля, в Украине заработала Всеукраинская школа онлайн - теперь детей, несмотря на карантин, ждет стандартная пятидневка. Уроки для учеников всех классов будут стартовать в 10:00 утра по будням – с понедельника по пятницу.

Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 5 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда.

УРОКИ ОНЛАЙН 5 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Начало уроков – 10:00

украинский язык

математика

физические упражнения

Смотреть онлайн уроки 5 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:

Видео уроки для 5 класса будет транслировать сразу два телеканала – 112 Украина и Плюс-Плюс . Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Запись уроков для 5 класса будет доступна по этой ссылке.

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 5 класс на неделю

Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии снижения динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.