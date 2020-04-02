Где смотреть видео уроки для 5-11 классов: онлайн трансляция, расписание, все подробности

Школа онлайн заработает уже с понедельника, детей ждет стандартная пятидневка.
С понедельника, 6 апреля, в 10:00 для учеников с 5 по 11 классы по всей стране стартует проект Всеукраинская школа онлайн - уроки по телевидению и в интернете из 11 предметов.
40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Съемки проходят в Новопечерской школе г. Киева. В записях уроков также принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие.
Дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине, дата которого в настоящий момент неизвестна. Так, глава МВД Арсен Аваков предположил, что карантин будет отменен 15 мая в лучшем случае.
Онлайн уроки для всех классов будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра.
► Уроки онлайн 5 класс - расписание и где смотреть
► Уроки онлайн 6 класс - расписание и где смотреть
► Уроки онлайн 7 класс - расписание и где смотреть
► Уроки онлайн 8 класс - расписание и где смотреть
► Уроки онлайн 9 класс - расписание и где смотреть
► Уроки онлайн 10 класс - расписание и где смотреть
► Уроки онлайн 11 класс - расписание и где смотреть
Всего будет преподаваться 11 дисциплин, а также будут проходить занятия по физическим упражнениям:
- алгебра;
- английский язык;
- всеобщая история;
- геометрия;
- география;
- история Украины;
- математика;
- физика;
- химия;
- украинский язык;
- украинская литература.
За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок онлайн.
- 5-й класс - ПлюсПлюс и 112 Украина
- 6-й класс - ZOOM и NewsOne
- 7-й класс - ZIK
- 8-й класс - Индиго и УНИАН
- 9-й класс - Рада и UA: Культура
- 10-й класс - UA: Первый
- 11-й класс - М1
Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Там же будут выкладываться записи уже прошедших уроков, так что если кто-то опоздает к трансляции или не вполне усвоит материал, можно будет всегда вернуться и пересмотреть урок.
Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.
ШКОЛА ОНЛАЙН НА 1+1
Также в рамках проекта Всеукраїнська школа онлайн 1+1 представит раздел, где будут размещены все уроки с 5 по 11 класс. После трансляции все уроки будут доступны в записи - на 1+1 video и Киевстар ТВ всем пользователям.
Медиасервис MEGOGO сообщил, что также будет поддерживать образовательный проект Всеукраинская школа онлайн - в специальном разделе Всеукраинская школа онлайн будут появляться новые уроки. Для удобства, они будут разделены по дням, классами (от 5 до 11) и названиями предметов.
УРОКИ ОНЛАЙН 5 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ
Видео уроки для 5 класса будет транслировать сразу два телеканала – 112 Украина и Плюс-Плюс. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Запись уроков для 5 класса будет доступна по этой ссылке.
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- математика
- физические упражнения
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- математика
- физические упражнения
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- история
- физические упражнения
- английский язык
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- математика
- физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- математика
- физические упражнения
УРОКИ ОНЛАЙН 6 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ
Видео уроки для 6 класса будет транслировать сразу два телеканала – ZOOM и NewsOne.
Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе.
Запись уроков для 6 класса будет доступна по этой ссылке.
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- математика
- физические упражнения
- биология
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- математика
- физические упражнения
- география
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- математика
- физические упражнения
- история
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- математика
- физические упражнения
- биология
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- история
- физические упражнения
- английский язык
- география
УРОКИ ОНЛАЙН 7 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ
Видео уроки для 7 класса будет транслировать телеканал ZIK.
Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе.
Запись уроков для 7 класса будет доступна по этой ссылке.
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- история Украины
- физические упражнения
- математика
- география
- физические упражнения
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- математика
- физические упражнения
- химия
- география
- физические упражнения
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- математика
- физические упражнения
- химия
- география
- физические упражнения
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- всеобщая история
- физические упражнения
- физика
- биология
- физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- математика
- физические упражнения
- английский язык
- химия
- физические упражнения
УРОКИ ОНЛАЙН 8 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ
Видео уроки для 8 класса будет транслировать сразу два телеканала – Индиго и УНИАН.
Кроме того онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube.
Запись уроков для 8 класса будет доступна по этой ссылке.
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- история Украины
- физические упражнения
- алгебра
- география
- физические упражнения
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- геометрия
- физические упражнения
- биология
- физика
- физические упражнения
- история Украины
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- алгебра
- физические упражнения
- химия
- география
- физические упражнения
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- геометрия
- физические упражнения
- всеобщая история
- физика
- физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- химия
- английский язык
- физические упражнения
- биология
УРОКИ ОНЛАЙН 9 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ
Как и для других, для девятого класса будут выделены трансляции сразу на двух телеканалов - Рада и UA:Культура.
Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube.
Запись уроков для 9 класса будет доступна по этой ссылке.
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- алгебра
- физические упражнения
- английский язык
- история Украины
- всеобщая история
- физические упражнения
- география
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- геометрия
- физические упражнения
- физика
- история Украины
- физические упражнения
- биология
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- алгебра
- физические упражнения
- география
- химия
- физические упражнения
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- геометрия
- физические упражнения
- физика
- всеобщая история
- физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- биология
- украинская литература
- физические упражнения
- химия
- английский язык
- физические упражнения
УРОКИ ОНЛАЙН 10 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ
Онлайн уроки 10 класс будет показывать UA:Первый. Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube.
Запись уроков для 10 класса будет доступна по этой ссылке.
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- алгебра
- физические упражнения
- физика
- история Украины
- физические упражнения
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- физика
- физические упражнения
- история Украины
- биология
- физические упражнения
- география
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- геометрия
- физические упражнения
- химия
- география
- физические упражнения
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- физика
- физические упражнения
- английский язык
- всеобщая история
- физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- алгебра
- физические упражнения
- английский язык
- химия
- физические упражнения
- биология
УРОКИ ОНЛАЙН 11 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ
Онлайн уроки 11 класс будет смотреть по телеканалу М1.
Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube.
Запись уроков для 11 класса будет доступна по этой ссылке.
Понедельник, 6 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- алгебра
- физические упражнения
- физика
- история Украины
- физические упражнения
Вторник, 7 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- биология
- физические упражнения
- история Украины
- география
- физические упражнения
Среда, 8 апреля
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- геометрия
- физические упражнения
- химия
- биология
- физические упражнения
Четверг, 9 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- физика
- физические упражнения
- английский язык
- всеобщая история
- физические упражнения
Пятница, 10 апреля
Начало уроков – 10:00
- украинский язык
- физика
- физические упражнения
- химия
- алгебра
- физические упражнения
Учимся дома
Дистанционное обучение, как показывает реальность, стало испытанием, как для школьников и родителей, так и для учителей.
Однако региональные телеканалы уже ранее запустили трансляцию видеоуроков, которые школьники смогут посмотреть уже в первый день после весенних каникул.
Новые IT-технологии помогут закончить учебный год
В условиях жесткого карантина школьники будут вынуждены использовать новейшие технологии, чтобы не пропустить почти полгода школьной программы. Даже традиционные ранее походы по репетиторам сейчас запрещены из-за эпидемиологической ситуации.
На помощь приходят новейшие технологии, которые ранее успешного использовались в бизнесе, а теперь помогут школьникам закончить учебный год.
Например, Zoom - сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и создания групповых чатов. В режиме конференции этот сервис позволят собрать в одном виртуальном классе до 100 человек и непрерывно работать на протяжении 40 минут. Параллельно учитель может выводить на экран учебные материалы. И большой плюс – все могут общаться и видеть друг друга.
В помощь пришел Google Classroom, куда переместилось после весенних каникул украинское среднее образование. В YouTube появились многочисленные инструкции для учителей по созданию уроков и заданий. В частности, как создавать материал Gooole Классе – можно посмотреть по ссылке.