Где смотреть видео уроки для 5-11 классов: онлайн трансляция, расписание, все подробности

Украинские школьники переходят на дистанционное обучение

С понедельника, 6 апреля, в 10:00 для учеников с 5 по 11 классы по всей стране стартует проект Всеукраинская школа онлайн - уроки по телевидению и в интернете из 11 предметов.

40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Съемки проходят в Новопечерской школе г. Киева. В записях уроков также принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие.

Дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине, дата которого в настоящий момент неизвестна. Так, глава МВД Арсен Аваков предположил, что карантин будет отменен 15 мая в лучшем случае.

Онлайн уроки для всех классов будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра.

► Уроки онлайн 5 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 6 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 7 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 8 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 9 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 10 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 11 класс - расписание и где смотреть

Всего будет преподаваться 11 дисциплин, а также будут проходить занятия по физическим упражнениям:

алгебра;

английский язык;

всеобщая история;

геометрия;

география;

история Украины;

математика;

физика;

химия;

украинский язык;

украинская литература.

За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок онлайн.

5-й класс - ПлюсПлюс и 112 Украина

- ПлюсПлюс и 112 Украина 6-й класс - ZOOM и NewsOne

- ZOOM и NewsOne 7-й класс - ZIK

- ZIK 8-й класс - Индиго и УНИАН

- Индиго и УНИАН 9-й класс - Рада и UA: Культура

- Рада и UA: Культура 10-й класс - UA: Первый

- UA: Первый 11-й класс - М1

Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Там же будут выкладываться записи уже прошедших уроков, так что если кто-то опоздает к трансляции или не вполне усвоит материал, можно будет всегда вернуться и пересмотреть урок.

Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.

ШКОЛА ОНЛАЙН НА 1+1

Также в рамках проекта Всеукраїнська школа онлайн 1+1 представит раздел, где будут размещены все уроки с 5 по 11 класс. После трансляции все уроки будут доступны в записи - на 1+1 video и Киевстар ТВ всем пользователям.

Медиасервис MEGOGO сообщил, что также будет поддерживать образовательный проект Всеукраинская школа онлайн - в специальном разделе Всеукраинская школа онлайн будут появляться новые уроки. Для удобства, они будут разделены по дням, классами (от 5 до 11) и названиями предметов.

Видео уроки для 5 класса будет транслировать сразу два телеканала – 112 Украина и Плюс-Плюс . Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Запись уроков для 5 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык математика физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык математика физические упражнения

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык история физические упражнения английский язык

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык математика физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык математика физические упражнения

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 5 класс

Видео уроки для 6 класса будет транслировать сразу два телеканала – ZOOM и NewsOne .

Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе.

Запись уроков для 6 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык математика физические упражнения биология

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык математика физические упражнения география

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык математика физические упражнения история

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык математика физические упражнения биология

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык история физические упражнения английский язык география

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 6 класс

Видео уроки для 7 класса будет транслировать телеканал ZIK .

Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе.

Запись уроков для 7 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык история Украины физические упражнения математика география физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык математика физические упражнения химия география физические упражнения

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык математика физические упражнения химия география физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык всеобщая история физические упражнения физика биология физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык математика физические упражнения английский язык химия физические упражнения

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 7 класс

Видео уроки для 8 класса будет транслировать сразу два телеканала – Индиго и УНИАН .

Кроме того онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube.

Запись уроков для 8 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык история Украины физические упражнения алгебра география физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык геометрия физические упражнения биология физика физические упражнения история Украины

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык алгебра физические упражнения химия география физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык геометрия физические упражнения всеобщая история физика физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

химия английский язык физические упражнения биология

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 8 класс

Как и для других, для девятого класса будут выделены трансляции сразу на двух телеканалов - Рада и UA:Культура .

Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube.

Запись уроков для 9 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык алгебра физические упражнения английский язык история Украины всеобщая история физические упражнения география

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

украинская литература геометрия физические упражнения физика история Украины физические упражнения биология

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык алгебра физические упражнения география химия физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык геометрия физические упражнения физика всеобщая история физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

биология украинская литература физические упражнения химия английский язык физические упражнения

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 9 класс

Онлайн уроки 10 класс будет показывать UA:Первый . Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube.

Запись уроков для 10 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык алгебра физические упражнения физика история Украины физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

украинская литература физика физические упражнения история Украины биология физические упражнения география

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык геометрия физические упражнения химия география физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык физика физические упражнения английский язык всеобщая история физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

украинская литература алгебра физические упражнения английский язык химия физические упражнения биология

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 10 класс

Онлайн уроки 11 класс будет смотреть по телеканалу М1 .

Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube.

Запись уроков для 11 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык алгебра физические упражнения физика история Украины физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

украинская литература биология физические упражнения история Украины география физические упражнения

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

английский язык геометрия физические упражнения химия биология физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

украинская литература физика физические упражнения английский язык всеобщая история физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

украинский язык физика физические упражнения химия алгебра физические упражнения

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 11 класс

Учимся дома

Дистанционное обучение, как показывает реальность, стало испытанием, как для школьников и родителей, так и для учителей.

Однако региональные телеканалы уже ранее запустили трансляцию видеоуроков, которые школьники смогут посмотреть уже в первый день после весенних каникул.

Новые IT-технологии помогут закончить учебный год

В условиях жесткого карантина школьники будут вынуждены использовать новейшие технологии, чтобы не пропустить почти полгода школьной программы. Даже традиционные ранее походы по репетиторам сейчас запрещены из-за эпидемиологической ситуации.

На помощь приходят новейшие технологии, которые ранее успешного использовались в бизнесе, а теперь помогут школьникам закончить учебный год.

Например, Zoom - сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и создания групповых чатов. В режиме конференции этот сервис позволят собрать в одном виртуальном классе до 100 человек и непрерывно работать на протяжении 40 минут. Параллельно учитель может выводить на экран учебные материалы. И большой плюс – все могут общаться и видеть друг друга.

В помощь пришел Google Classroom, куда переместилось после весенних каникул украинское среднее образование. В YouTube появились многочисленные инструкции для учителей по созданию уроков и заданий. В частности, как создавать материал Gooole Классе – можно посмотреть по ссылке.