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Где смотреть видео уроки для 5-11 классов: онлайн трансляция, расписание, все подробности

2 апреля 2020, 18:59

Школа онлайн заработает уже с понедельника, детей ждет стандартная пятидневка.

школа онлайн обучение
Украинские школьники переходят на дистанционное обучение

С понедельника, 6 апреля, в 10:00 для учеников с 5 по 11 классы по всей стране стартует проект Всеукраинская школа онлайн - уроки по телевидению и в интернете из 11 предметов. 

40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Съемки проходят в Новопечерской школе г. Киева. В записях уроков также принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие.

Дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине, дата которого в настоящий момент неизвестна. Так, глава МВД Арсен Аваков предположил, что карантин будет отменен 15 мая в лучшем случае.

Онлайн уроки для всех классов будут проводиться ежедневно, с понедельника по пятницу, начинаться в 10 часов утра. 

► Уроки онлайн 5 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 6 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 7 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 8 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 9 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 10 класс - расписание и где смотреть

► Уроки онлайн 11 класс - расписание и где смотреть

Всего будет преподаваться 11 дисциплин, а также будут проходить занятия по физическим упражнениям: 

  • алгебра;
  • английский язык;
  • всеобщая история;
  • геометрия;
  • география;
  • история Украины;
  • математика;
  • физика;
  • химия;
  • украинский язык;
  • украинская литература.

За каждым классом также закреплен телеканал или медиаресурс, который будет в будни транслировать видео для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности смотреть урок онлайн.

  • 5-й класс - ПлюсПлюс и 112 Украина
  • 6-й класс - ZOOM и NewsOne
  • 7-й класс - ZIK
  • 8-й класс - Индиго и УНИАН
  • 9-й класс - Рада и UA: Культура
  • 10-й класс - UA: Первый
  • 11-й класс - М1

Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Там же будут выкладываться записи уже прошедших уроков, так что если кто-то опоздает к трансляции или не вполне усвоит материал, можно будет всегда вернуться и пересмотреть урок.

Там же уроки будут вестись в онлайн-режиме. Кроме того, трансляции интернет уроков можно будет смотреть на официальной странице Министерства образования в Facebook.

ШКОЛА ОНЛАЙН НА 1+1

Также в рамках проекта Всеукраїнська школа онлайн 1+1 представит раздел, где будут размещены все уроки с 5 по 11 класс. После трансляции все уроки будут доступны в записи - на 1+1 video и Киевстар ТВ всем пользователям.

Медиасервис MEGOGO сообщил, что также будет поддерживать образовательный проект Всеукраинская школа онлайн - в специальном разделе Всеукраинская школа онлайн будут появляться новые уроки. Для удобства, они будут разделены по дням, классами (от 5 до 11) и названиями предметов.

УРОКИ ОНЛАЙН 5 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Видео уроки для 5 класса будет транслировать сразу два телеканала – 112 Украина и Плюс-Плюс. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Запись уроков для 5 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. математика
  3. физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. математика
  3. физические упражнения

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. история
  3. физические упражнения
  4. английский язык

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. математика
  3. физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. математика
  3. физические упражнения
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 5 класс
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 5 класс

УРОКИ ОНЛАЙН 6 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Видео уроки для 6 класса будет транслировать сразу два телеканала – ZOOM и NewsOne.

Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. 

Запись уроков для 6 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. математика
  3. физические упражнения
  4. биология

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. математика
  3. физические упражнения
  4. география

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. математика
  3. физические упражнения
  4. история

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. математика
  3. физические упражнения
  4. биология

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. история
  3. физические упражнения
  4. английский язык
  5. география
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 6 класс
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 6 класс

УРОКИ ОНЛАЙН 7 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Видео уроки для 7 класса будет транслировать телеканал ZIK.

Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. 

Запись уроков для 7 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык 
  2. история Украины
  3. физические упражнения
  4. математика
  5. география
  6. физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. математика
  3. физические упражнения
  4. химия
  5. география
  6. физические упражнения

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. математика
  3. физические упражнения
  4. химия
  5. география
  6. физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. всеобщая история
  3. физические упражнения
  4. физика
  5. биология
  6. физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. математика
  3. физические упражнения
  4. английский язык
  5. химия
  6. физические упражнения
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 7 класс
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 7 класс

УРОКИ ОНЛАЙН 8 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Видео уроки для 8 класса будет транслировать сразу два телеканала – Индиго и УНИАН.

Кроме того онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube.

Запись уроков для 8 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. история Украины
  3. физические упражнения
  4. алгебра
  5. география
  6. физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. геометрия
  3. физические упражнения
  4. биология
  5. физика
  6. физические упражнения
  7. история Украины

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. алгебра
  3. физические упражнения
  4. химия
  5. география
  6. физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. геометрия
  3. физические упражнения
  4. всеобщая история
  5. физика
  6. физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. химия
  2. английский язык
  3. физические упражнения
  4. биология
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 8 класс
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 8 класс

УРОКИ ОНЛАЙН 9 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Как и для других, для девятого класса будут выделены трансляции сразу на двух телеканалов - Рада и UA:Культура

Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. 

Запись уроков для 9 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. алгебра
  3. физические упражнения
  4. английский язык
  5. история Украины
  6. всеобщая история
  7. физические упражнения
  8. география

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинская литература
  2. геометрия
  3. физические упражнения     
  4. физика
  5. история Украины
  6. физические упражнения
  7. биология

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. алгебра
  3. физические упражнения
  4. география
  5. химия
  6. физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. геометрия
  3. физические упражнения     
  4. физика
  5. всеобщая история
  6. физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. биология
  2. украинская литература
  3. физические упражнения
  4. химия
  5. английский язык
  6. физические упражнения
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 9 класс
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 9 класс

УРОКИ ОНЛАЙН 10 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Онлайн уроки 10 класс будет показывать UA:Первый. Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube.

Запись уроков для 10 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. алгебра
  3. физические упражнения
  4. физика
  5. история Украины
  6. физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинская литература
  2. физика
  3. физические упражнения
  4. история Украины
  5. биология
  6. физические упражнения
  7. география

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык    
  2. геометрия
  3. физические упражнения
  4. химия
  5. география
  6. физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык    
  2. физика
  3. физические упражнения
  4. английский язык
  5. всеобщая история
  6. физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинская литература
  2. алгебра
  3. физические упражнения
  4. английский язык
  5. химия
  6. физические упражнения
  7. биология
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 10 класс
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 10 класс

УРОКИ ОНЛАЙН 11 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Онлайн уроки 11 класс будет смотреть по телеканалу М1

Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. 

Запись уроков для 11 класса будет доступна по этой ссылке.

Понедельник, 6 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. алгебра
  3. физические упражнения
  4. физика
  5. история Украины
  6. физические упражнения

Вторник, 7 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинская литература
  2. биология
  3. физические упражнения
  4. история Украины
  5. география
  6. физические упражнения

Среда, 8 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. геометрия
  3. физические упражнения
  4. химия
  5. биология
  6. физические упражнения

Четверг, 9 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинская литература
  2. физика
  3. физические упражнения
  4. английский язык
  5. всеобщая история
  6. физические упражнения

Пятница, 10 апреля

Начало уроков – 10:00

  1. украинский язык
  2. физика
  3. физические упражнения
  4. химия
  5. алгебра
  6. физические упражнения
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 11 класс
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 11 класс

Учимся дома

Дистанционное обучение, как показывает реальность, стало испытанием, как для школьников и родителей, так и для учителей.

Однако региональные телеканалы уже ранее запустили трансляцию видеоуроков, которые школьники смогут посмотреть уже в первый день после весенних каникул.

Новые IT-технологии помогут закончить учебный год

В условиях жесткого карантина школьники будут вынуждены использовать новейшие технологии, чтобы не пропустить почти полгода школьной программы. Даже традиционные ранее походы по репетиторам сейчас запрещены из-за эпидемиологической ситуации.

На помощь приходят новейшие технологии, которые ранее успешного использовались в бизнесе, а теперь помогут школьникам закончить учебный год.

Например, Zoom - сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и создания групповых чатов. В режиме конференции этот сервис позволят собрать в одном виртуальном классе до 100 человек и непрерывно работать на протяжении 40 минут. Параллельно учитель может выводить на экран учебные материалы. И большой плюс – все могут общаться и видеть друг друга.

В помощь пришел Google Classroom, куда переместилось после весенних каникул украинское среднее образование. В YouTube появились многочисленные инструкции для учителей по созданию уроков и заданий. В частности, как создавать материал Gooole Классе – можно посмотреть по ссылке

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