В Луцке воспитательница детсада заклеивала детям рты скотчем / УНИАН

В центре Волынской области, городе Луцк, в детском саду № 37 воспитательница заклеивала рты четырехлетним детям скотчем. Об этом сообщает местный портал Конкурент.

Якобы именно так воспитательница боролась с тем, что дети не хотели ложиться спать днем и шумели в спальнях. При этом женщина говорила малышам ‒ мол, все это "секретик".

Издевательства над детьми родители обнаружили случайно ‒ когда те массово начали приходить из садика с синяками и царапинами.

Заведующая детсадом Валентина Винник, категорически опровергла факт издевательств над детьми. А воспитательница, которая якобы заклеивала рот детей скотчем, уже тридцать лет работает в отрасли педагогики.

Как говорят в управлении образования Луцкого горсовета, скотчем воспитательница якобы пыталась "припугнуть" очень активного мальчика.

"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Мальчик очень шумел, очень кричал, мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, имея скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею рот". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", ‒ сказала руководитель ведомства Зиновия Лещенко.

Чиновница говорит, что не имеет морального права не дать воспитательнице доработать до выхода на пенсию.

"Человеку 56 лет. Скажите, как я бы поступила с чисто человеческой позиции, если бы не позволила ей доработать и дослужить в той сфере, в которой она проработала 30 лет?"- говорит главная педагог Луцка.

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