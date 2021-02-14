Появилась реакция детского омбудсмена на избиение стоматологом детей в Ровно

Николай Кулеба призвал родителей всегда быть рядом со своими детьми.
Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба прокомментировал скандал в Ровно, где стоматолог била и душила маленьких пациентов.
Как написал детский омбудсмен в Facebook, резонансное дело должно быть должным образом расследовано.
"Обращаюсь к родителям! Иногда трудно отличить реакцию маленького ребенка на медицинские манипуляции и насилие. Старайтесь быть рядом с ребенком во время визитов к врачу", – написал уполномоченный по правам ребенка.
Он также призвал сделать невозможным повторение подобных ситуаций в лечебных учреждениях и рекомендовал родителям всегда быть рядом со своими детьми.
"Кадры, которые выложили в сеть относительно поведения стоматолога в городе Ровно – возмущают. Насилию над ребенком нет оправдания. Надеюсь на объективное расследование дела правоохранительными органами", – добавил Кулеба.
Читайте такжеЖесткое "воспитание": на Львовщине учительница избила ученика в школе
Скандал в Ровно:
- В Ровно разгорелся скандал после того, как в Сети опубликовали видео с участием стоматолога, избивавшего детей прямо в кабинете.
- На появившемся на YouTube видео запечатлено насилие со стороны стоматолога в стоматологическом кабинете.
- На кадрах стоматолог угрожает маленькой пациентке стоматологическим прибором, а затем пробует ее душить.
- На втором видео стоматологу вместе с помощницей силой удалось усадить мальчика в кресло, но лечение зубов сопровождалось избиением.