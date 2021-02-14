Появилась реакция детского омбудсмена на избиение стоматологом детей в Ровно

Николай Кулеба / УНИАН

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба прокомментировал скандал в Ровно, где стоматолог била и душила маленьких пациентов.

Как написал детский омбудсмен в Facebook, резонансное дело должно быть должным образом расследовано.

"Обращаюсь к родителям! Иногда трудно отличить реакцию маленького ребенка на медицинские манипуляции и насилие. Старайтесь быть рядом с ребенком во время визитов к врачу", – написал уполномоченный по правам ребенка.

Он также призвал сделать невозможным повторение подобных ситуаций в лечебных учреждениях и рекомендовал родителям всегда быть рядом со своими детьми.

"Кадры, которые выложили в сеть относительно поведения стоматолога в городе Ровно – возмущают. Насилию над ребенком нет оправдания. Надеюсь на объективное расследование дела правоохранительными органами", – добавил Кулеба.

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Скандал в Ровно: