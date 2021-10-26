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В Украине появился реестр педофилов: фигурантов списка не возьмут на роботу в школы и детсады

26 октября 2021, 15:49
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В создании реестра украинские чиновники ориентировались на опыт Норвегии, США и Канады.

изнасилование
В списке уже почти 200 человек / ua.depositphotos.com

В Украине запустили в тестовом режиме работу Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Сейчас в реестр уже внесли данные о 171 человеке, которые сейчас отбывают наказание за развращение несовершеннолетних. По истечении срока заключения эти люди будут и дальше оставаться в перечне, сообщили в Министерстве юстиций.

"Сутью этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения, или медицинские учреждения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу. Доступ к таким реестрам будут иметь все наши правоохранители. Поэтому реестр важен, хоть и сложен в наполнении", - рассказала заместитель министра Елена Высоцкая.

Пока что реестр педофилов работает в тестовом режиме

Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет его, изучая личные дела осужденных за подобные преступления. Информация о преступниках будет храниться даже после отбывания наказания.

Брали пример с Норвегии, Канады и США

По состоянию на 26 октября в реестре есть данные о 171 лице, осужденном в судебном порядке за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

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В то же время Высоцкая отметила, что внесение новых лиц в реестр будет происходить исключительно по решению суда. Такая процедура предотвращает нарушение прав человека и гарантирует беспристрастность в решениях правоохранителей относительно внесения определенного лица в этот реестр.

Читайте такжеМатери сами приводили к педофилам дочерей: два пенсионера из Черновцов 15 лет насиловали детейВ создании реестра, по словам замминистра, украинские чиновники ориентировались на опыт Норвегии, США и Канады, где также действуют подобные архивы данных.

Ранее мы сообщали, что в детском оздоровительном лагере Бердянска произошел шокирующий случай. 18-летний вожатый развращал 9-летнюю девочку, когда она спала. Родители пострадавшей боятся, что парень останется без наказания.

Инцидент произошел летом. Девочка позвонила родителям и рассказала, что она проснулась и увидела, как 18-летний парень снял с нее белье, касался половых органов и фотографировал ее на телефон

Автор: Сергей Кущ
viber
Минюст педофилия
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