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Над детьми с недостатками здоровья годами издевались в детсаду Черкасс

10 ноября 2021, 19:27
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В коллективе — абсолютно нездоровая атмосфера, говорят в Черкасском горсовете.

детский сад, детсад
Все материалы дела переданы в прокуратуру / УНИАН

В Черкассах в дошкольном учреждении специального типа, где учатся дети с нарушениями развития, зафиксировали факт буллинга, который подтвердила специальная комиссия.

Как сообщила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина, в горсовет обратилась мама одного из воспитанников дошкольного учреждения с жалобами о насилии над ребенком, сообщает "Вичерпно".

В Департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета была создана комиссия, которая проверила этот факт.

Члены комиссии пообщались с родителями детей, проведя анонимное анкетирование. Также им удалось найти родителей воспитанников, которые посещали этот детсад еще несколько лет назад. Оказалось, уже тогда они наблюдали факты неподобающего обращения с детьми.

Читайте также"Ей же не было плохо": подростки рассказали, как издевались над больной бабушкой в Киеве"Речь идет об одной группе, где есть две воспитательницы. Одна из них уже написала заявление по собственному желанию, другая также сначала хотела уволиться, но пошла на больничный. Своей вины они не признают. В коллективе — абсолютно нездоровая атмосфера", — отметила Анастасия Чубина.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне ученик девятого класса издевался над восьмиклассником - на это пытались повлиять учителя и родители, однако это не дало никакого результата. Поэтому на него составили протокол.

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Автор: Сергей Кущ
viber
детсад буллинг
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