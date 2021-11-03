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Школьник два года издевался над девочкой в Тернополе: его мать оштрафовали

3 ноября 2021, 13:37
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Женщина полностью признала вину во время заседания суда.

буллинг, травля
Суд в Тернополе вынес свой вердикт / rubryka.com

В Тернополе суд оштрафовал мать школьника, который в течение двух лет издевался над девочкой. Женщина раскаялась за проделки своего сына.

В решении суда сказано, что 7 сентября 2021 года несовершеннолетний совершил буллинг психологического характера в результате чего был причинен вред психологическому здоровью ученицы. Подобные действия школьник совершал систематически в течение двух лет.

Мать ученика заявила, что полностью понимает содержание разъясненных ей прав, виновной себя в совершенном административном правонарушении признала полностью и искренне раскаялась в совершенном.

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Ранее мы сообщали, что в Херсоне ученик девятого класса издевался над восьмиклассником - на это пытались повлиять учителя и родители, однако это не дало никакого результата. Поэтому на него составили протокол.

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Автор: Сергей Кущ
viber
буллинг новости Тернополя
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