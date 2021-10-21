В Херсоне школьник систематически издевался над детьми и учителями

В Херсоне школьник издевался над восьмиклассником / УНИАН

В Херсоне ученик девятого класса издевался над восьмиклассником - на это пытались повлиять учителя и родители, однако это не дало никакого результата. Поэтому на него составили протокол, сообщили в прессслужбе Национальной полиции области.

Школьник систематически издевался и совершал психологическое насилие над учеником младшего класса и другими детьми. В частности, на него пытались повлиять родители и учителя, однако никакого результата это не дало. Поэтому руководитель учебного заведения вынуждена была сообщить о буллинге в полицию.

В полиции рассказали, что правоохранители пообщались с обоими ребятами, их родителями, одноклассниками детей и руководством школы. В итоге все подтвердили, что обидчик имеет вспыльчивый характер, придирается к детям, провоцирует на конфликты, оскорбляет и может толкнуть.

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Также он с неуважением относится к учителям и выражался в их адрес нецензурными словами. Однако, сам буллер никак не объяснил причины своих действий.

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По факту происшествия правоохранители составили на школьника админпротокол по ст. 173-4 ("Буллинг участника образовательного процесса") КУоАП.

Ранее Главред писал о том, что в Полтаве пятиклассник терроризирует лицей № 6 "Лидер", в котором учится. Родители других учеников рассказали, что парень приносит в школу нож, газовый баллончик, запугивает учителей и детей.

Председатель родительского комитета рассказала, что родители в знак протеста не пускают детей на уроки. Так они пытаются добиться отчисления дебошира