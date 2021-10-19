Бьет детей и угрожает учителям: 5-классник с ножом держит в страхе целый лицей в Полтаве

На ученика 5-го класса никак не могут найти управу / poltava.to

В Полтаве пятиклассник терроризирует лицей № 6 "Лидер", в котором учится. Родители других учеников рассказали, что парень приносит в школу нож, газовый баллончик, запугивает учителей и детей.

Председатель родительского комитета рассказала, что родители в знак протеста не пускают детей на уроки. Так они пытаются добиться отчисления дебошира, пишет "Полтавщина".

Как рассказала женщина, пятиклассник Владимир уже четыре года запугивает учеников младшей школы и своего учителя, и продолжает это делать уже в средней школе.

Лицей сначала отказал парню в переводе в 5 класс, но не из-за поведения, а из-за низкого уровня знаний. Но мать школьника пожаловалась в управление образования, и там решили, что лицей таки должен его принять.

Авторитетов в школе у него нет

Родители рассказали, что он недавно бросил в голову однокласснице свинец, из-за чего она получила сотрясение мозга.

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Кроме того, пятиклассник приносит в школу нож, газовый баллончик и сигареты.

"Он запугивает, бьет других учеников, крадет их вещи. Авторитетов в школе у него нет. Он угрожает учительнице: "Я знаю, где ты живешь, ходи и оглядывайся", – говорит женщина.

Читайте такжеШкольник избил учительницу в Днепре: набросился с кулаками на глазах у всего классаА вот родители дебошира сына полностью поддерживают. Папа парня якобы принадлежит к одной из полтавских криминальных группировок. Об этом знают в школе, а потому боятся задевать 5-классника.

Правоохранители пока не могут помочь

Председатель родительского комитета отметила, что ювенальная полиция в курсе проблемы, потому что патрульные не раз приезжали на вызовы в лицей. Но, по ее словам, правоохранители пока не могут помочь – правда, причин не указывает.

Одноклассники боятся ходить на уроки

"В знак протеста мы решили, что сегодня наши дети не придут на уроки до того времени, пока будет существовать угроза их жизни и здоровью. Если нам не помогут в управлении, мы будем писать письмо в МОН и сейчас озвучиваем проблему через СМИ", – сказала председатель родительского комитета.

Ранее мы рассказывали, что в Херсонской области ученики одной из школ систематически издевались над преподавателем. Из-за постоянного буллинга у педагога даже ухудшилось состояние здоровья. Инцидент произошел в поселке Архангельское Высокопольской территориальной общины.