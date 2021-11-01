В Днепре мать школьника с сыном набросились на учительницу и избили ее ногами

В Днепре мать с сыном избили учительницу / "Вся Украина"

В одной из днепровских школ произошло нападение на учительницу со стороны матери школьника и ее сына. Они пришли в школу "разобраться" с педагогом, а в конце концов избили его.

Инцидент произошел в школе №120 около 13 часов дня. В учреждение пришла женщина с сыном – выпускником этой школы, выяснить ситуацию относительно другого сына, который учится в 6 классе. Эту информацию подтвердили журналистам ТСН в пресс-службе полиции области.

Как результат, мать школьника и его старший брат набросились на учительницу и буцали ее ногами. Пострадавшая женщина обратилась в полицию.

"В полицию поступило заявление от учителя относительно избиения. Устанавливается правовая квалификация происшествия, по которому будет открыто уголовное производство", – сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Похожий случай недавно

Ранее Главред писал, что в Днепре школьник набросился на учительницу во время урока. Это якобы произошло из-за того, что она забрала у него смартфон.

Ученик шестого класса до этого якобы ел орехи, играл на телефоне и матерился. У учительницы после избиения было много гематом. При этом она отметила, что ранее мальчик уже проявлял агрессию в отношении учителей и других детей.