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"Это наше внутреннее дело": на Херсонщине родители учеников отлупили замдиректора лицея

2 сентября 2021, 11:17

Сейчас обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.

Школа, класс
В Херсонской области родители избили замдиректора лицея / otvetprost.com

В селе Благодатное Херсонской области накануне 1 сентября, 31 августа, во время родительского собрания между родителями и учителем произошел конфликт, который закончился рукоприкладством.

Родители поссорились с заместителем директора и кто-то из них ударил женщину так, что та потеряла сознание, передает портал "Херсонцы". На место происшествия вызывали "скорую". Что стало причиной конфликта на данный момент неизвестно.

В местном отделе образования информацию о конфликте в учебном заведении подтвердили.

"О факте избиения мне неизвестно. Меня на месте не было. Это произошло около 19 часов вечера, в нерабочее время. Родители и учителя собирались во дворе за оградой заведения. Мы разбираемся в сложившейся ситуации. Также работает полиция", – рассказал руководитель отдела образования Олег Касаткин.

По его словам, причина конфликта – родители не захотели, чтобы один из учителей был классным руководителем класса, где учатся их дети. В свою очередь директор лицея Галина Болокан отказалась комментировать инцидент. Она заявила, что "это их внутреннее дело"

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Сейчас этим делом занимаются правоохранители. Исполняющий обязанности начальника отдела Нацполиции в поселке Белозерка Иван Пастух отметил, что по факту случившегося замдиректора лицея подала заявление, оно зарегистрировано. Материалы по факту нанесения легких телесных повреждений (ст. 125 УК Украины) внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что на Львовщине 73-летняя женщина обвиняет старосту деревни в избиении. Причиной конфликта, по ее словам, стал якобы ненадлежащий выгул коровы Малины, которая обычно паслась на траве школьного стадиона.

Как произошел конфликт между женщиной и старостой, видели только двое соседей. Но рассказывать, что именно произошло на стадионе и даже давать показания полиции, наотрез отказываются. В случае, если правоохранители и суд докажут виновность главы сельского совета, то ему грозит тюремное заключение до трех лет.

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