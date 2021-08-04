Всему виной голый зад и утка: в Херсонской области мужчина заплатит соседке 5 тыс. грн

Мужчина подумал, что его соседка украла утку / рixabay.com

В Херсонской области мужчина поссорился с соседкой и показал ей свои голые ягодицы. Теперь он вынужден заплатить женщине 5 тыс. грн моральной компенсации.

Как указано в решении Белозерского районного суда Харьковской области, инцидент случился в апреле 2021 года. Соседи сильно поругались и мужчина решил показать женщине свой обнаженный зад. Что, собственно, и сделал. Однако потерпевшая моральное насилие не стерпела такого поведения и сразу же обратилась в суд.

В рамках слушания мужчина признал свою вину и извинился перед соседкой, а также объяснил скандальную выходку. По его словам, в тот злорадный день у него пропала утка и он решил, что птицу украли его соседи. В рамках выяснения пропажи птицы он устроил ссору.

Потерпевшая в эту историю добавила детали. Она рассказала, что в тот день дважды вызывала копов, поскольку ссора длилась с 11:00 до 22:00 часов. Более того, мужчина бросал во двор женщины камни и стаканы, а также жутко матерился. Но, как оказалось, этого хозяину утки было мало и он публично обнажился, продемонстрировав свои ягодицы. Голый зад мужчина показал при детях, муже потерпевшей и соседях.

Кроме моральной компенсации в сумме 5 тысяч гривен, мужчину приговорили к 2 годам ограничения свободы, но освободили от наказания с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, жительница Киева Татьяна распилила скамейку возле своего подъезда. Она сказала, что это был единственный способ борьбы с соседом и его друзьями, которые по ночам устраивают пьяные посиделки под окнами до самого утра. Но представители коммунального предприятия написали на Татьяну заявление в полицию.