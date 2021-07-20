В Киеве женщина среди белого дня распилила лавки во дворе

Жительница Киева распилила лавочки во дворе/ Фото t.me/kyiv_n

В Киеве женщина нашла необычный способ борьбы с шумом и посиделками возле окон квартиры - она собственноручно распилила лавки.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, сообщил Telegram-канал Киев Сейчас и обнародовал соответствующие фото.

"А как вы боретесь с ночными посиделками под окнами квартиры?", — говорится в подписи к фото.

Как сообщал Главред, ранее в Киеве компания блогеров разгромила съемную квартиру.

После того как компания молодых людей устроила дебош в арендованной квартире, на место происшестия прибыл наряд полиции.

Скандальная блогерша ttiisshhiinnaa, которая выложила все это в Сеть, в состоянии опьянения грубо общалась с полицией. Кроме того, она поехала с полицейскими, которые забрали ее парня для разбирательства. Позже стало известно, что молодежь будет отвечать за свой поступок в суде.