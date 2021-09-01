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"Лупил из-за коровы": на Львовщине в селе староста жестоко избил палкой 73-летнюю старушку - СМИ

1 сентября 2021, 12:46
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Конфликт между пенсионеркой и старостой якобы видели двое жителей села, но они отказываются давать показания полицейским и общаться с сотрудниками СМИ

Старушка
На Львовщине в селе староста жестоко избил палкой 73-летнюю старушку. / ua.depositphotos.com

Во Львовской области 73-летняя женщина утверждает, что ее жестоко избил староста села. Причиной конфликта, по ее словам, стал якобы ненадлежащий выгул коровы Малины, которая обычно паслась на траве школьного стадиона. Об этом сообщил портал ТСН.

Как говорят журналисты, сейчас пенсионерка находится в больнице с гематомами по всему телу и сломанной рукой. Она рассказала, что староста выхватил у нее из рук палку и начал наносить побои.

Сын женщины обратился в полицию и указал, что школьный стадион находится в считанных метрах от двора дома его матери. И корова просто вышла туда ненадолго полакомиться травой.

Конфликт между пенсионеркой и старостой якобы видели двое жителей села, но они отказываются давать показания полицейским и общаться с сотрудниками СМИ. Ничего не говорит и сам староста. Но жители села утверждают, что мужчина действительно отличается суровым нравом.

В случае, если правоохранители и суд докажут виновность главы сельского совета, то ему грозит тюремное заключение до трех лет.

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Напомним, ранее в Днепре в маршрутке №101А несколько пассажиров избили женщину после словесной перепалки.

Конфликт начался вследствие того, что женщина оплатила в маршрутке два места, поскольку на одной из остановок к ней должен был кто-то подсесть. Однако на это место села пенсионерка, проигнорировав просьбу.

Женщина пыталась доказать свою позицию, это спровоцировало в маршрутке конфликт между несколькими пассажирами, который перерос в драку.

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