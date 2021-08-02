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"Моя жена": мужчина набросился на женщину в троллейбусе и жутко ее избил

2 августа 2021, 17:51

После того, как троллейбус остановился, в салон зашел водитель и выгнал буяна на улицу.

Мужчина с кулаками набросился в троллейбусе / скриншот

В троллейбусе во время движения случилась ужасная драка между пассажирами. Причиной конфликта в Днепре стало то, что один из мужчин ударил по лицу женщину.

На ролике, которое опубликовали в соцсетях видно, как на полу в троллейбусе лежат двое мужчин и держат друг друга за горло. Растянуть их постарались другие пассажиры, однако какого-то результата это не принесло.

Как рассказал автор видео, драка между гражданами завязалась после того, как один из них вступился за женщину, которую ударили по лицу, пишет ТСН.

"Это произошло в троллейбусе, а не, как пишут, в 87-й маршрутке. Драка началась уже после того, как мужчина ударил женщину по лицу. Мы у него спросили: "Что ты делаешь, зачем ее бьешь?". На что он сказал: "Это моя жена", и набросился на пассажира, который пытался его остановить", — рассказала днепрянка Яна Кривобок.

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Она также добавила, что после того, как троллейбус остановился, в салон зашел водитель и выгнал буяна на улицу. За ним вышла и женщина, которую он ударил.

"Когда они вышли, мужчина продолжил ее избивать. Мы вызвали полицию", — отметила девушка.

Ранее в Киеве посетитель супермаркета избил охранника. Следователи начали уголовное производство и сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Нападение произошло в одном из супермаркетов Голосеевского района, пострадавшего госпитализировали в стационар.

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