УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Школьник избил учительницу в Днепре: набросился с кулаками на глазах у всего класса

15 октября 2021, 10:55
Прослушать новость
Остановить

Подросток во время урока играл в телефоне, щёлкал орехи, а на замечания отвечал нецензурной лексикой.

Педагог получила тяжелые травмы / фото: "Наше місто"

В Днепре ученик 6-го класса избил учительницу музыки прямо на уроке из-за замечания.

О вопиющем инциденте в школе №94 стало известно с комментария дочери пострадавшей, пишет "Наше місто".

По предварительной информации, подросток во время урока играл в телефоне, щёлкал орехи, а на замечания отвечал нецензурной лексикой. Учительница подошла, и забрала телефон, после этого ребёнок набросился на неё с кулаками на глазах у всего класса.

"Все руки, грудная клетка, живот покрыты кровоподтёками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребёнок", — сообщила дочь учительницы.

Читайте такжеБил по лицу и разбил нос: 11-летний школьник набросился с кулаками на родную бабушку в ДнепреПо словам женщины, это не первое проявление агрессии у подростка в сторону детей и педагогов. Родители мальчика не принесли извинения перед педагогом и забрали документы из школы.

Реклама

Сейчас комиссия учебного заведения устанавливает все обстоятельства этого несчастного случая.

"Правоохранительные органы примут справедливое решение об ответственности родителей за действия их ребенка", — сообщила директор школы Евгения Таран.

Ранее мы писали, что в Одессе группа подростков напала на мужчину из-за того, что он сделал им замечание. Несовершеннолетние закидали его камнями и избили самокатом. Инцидент засняли камеры наблюдения.

Также сообщалось, что в Николаеве в одной из школ произошло жестокое избиение учащегося. Пострадавшим оказался 12-летний школьник. С тяжелыми травмами живота он попал в больницу. Конфликт произошел между учащимися одного класса. Одноклассники напали и избили мальчика.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Днепра ребенок
Сейчас вы просматриваете новость «Школьник избил учительницу в Днепре: набросился с кулаками на глазах у всего класса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Смерть Полякова: таксист, в автомобиле которого скончался нардеп, признался в ложных показанияхСмерть Полякова: таксист, в автомобиле которого скончался нардеп, признался в ложных показаниях Черное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатовЧерное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатов Украину накроет мокрым снегом и дождями: где и когда ждать непогодыУкраину накроет мокрым снегом и дождями: где и когда ждать непогоды Астролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиакаАстролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиака Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дняКогда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

Последние новости

10:58

Гастроэнтерологи назвали продукт, который нужно есть чаще

10:57

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября: счастливый брак, расставание или любовь всей жизни Видео

10:55

Школьник избил учительницу в Днепре: набросился с кулаками на глазах у всего класса

10:34

Херсонскую область в красную зону, Киевщину в оранжевую: новое зонирование по COVID-19 от Минздрава

10:28

"И Медведчук, и Порошенко могут спать спокойно": эксперт объяснил, как "сливают" дело лидера ОПЗЖ Видео

Реклама
10:27

Вынуждены идти к людям, чтобы прокормиться: в Виннице - нашествие лис Видео

10:23

Чат с семейным психологом и психотерапевтом Аленой Щербань

10:04

В Минцифре рассказали, как избавят украинцев от нужды собирать сотни справок

09:34

Комаровский объяснил, как правильно лечить частые простуды у детей

09:07

"Есть статья какая-то?": украинский турист устроил скандал в самолете из-за маски

08:32

Число жертв COVID-19 в Украине превысило 60 тысяч человек Видео

08:30

Как давлением на Медведчука и Порошенко власть открывает "ящик Пандоры" мнение

08:22

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли — дипломат

08:06

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

08:04

Билл Клинтон госпитализирован: у экс-президента США заражение крови

07:26

Дожди отступят, придет солнце и тепло до +17: синоптик уточнил прогноз погоды на 15 октября Видео

07:10

Европа бьется за интересы Газпрома и СП-2: эксперт объяснил, как Украине сохранить транзит газа в ЕС Видео

06:49

США удалось избежать дефолта: Байден поднял "потолок" госдолга

06:09

Зачем глава Пентагона едет с визитом в Украину мнение

05:55

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

Реклама
05:40

Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте Видео

05:28

Битва с Россией и военный сценарий по Донбассу: политолог назвал план действий для Украины

04:41

Как влияет поедание арахиса на мозг - ответ исследователей

04:18

Просто забыл: дедушка случайно убил собственного внука

03:44

Газовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа Видео

03:36

Лунный календарь стрижек на неделю 18-24 октября 2021: лучшие дни для новой прически или маникюра

02:51

Отказаться от вакцинации можно из-за религиозных убеждений: в США появилось специальное движение

02:06

Чем именно полезен массаж - ответ ученых

01:44

Что делать, если тянет на соленое - ответ доктора Комаровского

01:43

Черное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатов

01:03

Немного дождей, немного тепла: какая погода в Украине будет на Покров и длинные выходные

00:40

Приметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день и как не попасть в беду Видео

00:20

Гороскоп на 15 октября 2021 для всех знаков Зодиака: признание в любви или денежные поступления Видео

14 октября, четверг
23:55

"Число инфарктов вырастет": врач объяснила опасность перевода часов на зимнее время Видео

23:17

В Венгрии объяснили, почему прекратили транзит газа через Украину Видео

23:04

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

22:36

60 землетрясений в день и тонущие в пепле улицы: на Канарах извергается вулкан Видео

22:21

100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал Видео

22:18

Не поделили церковь: в селе на Виннитчине на Покров Пресвятой Богородицы подрались верующие Видео

21:59

"Консерва" свежая: на Сумщине продают воздух

Реклама
21:35

В Минздраве объяснили, почему не будут платить украинцам за вакцинацию от COVID-19 Видео

21:26

В Украине потеплеет до +20: синоптики назвали сроки Видео

21:11

"Будет хоть сумасшедший робот - нормального негде взять": рецензия на мульт "Что-то не так с Роном" Видео

21:06

Ляшко рассказал, будут ли отстранять от работы невакцинированных медиков Видео

20:52

Битва за Саакашвили: в Тбилиси десятки тысяч грузинов грозятся ночевать под открытым небом Видео

20:49

В Украине хотят продлить школьные каникулы на месяц Видео

20:25

В Одесской области женщина убила знакомого и бросила тело в канал

20:05

Украина приближается к пику эпидемии коронавируса - Минздрав Видео

19:31

Может вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку Видео

19:25

Назван единственный вариант, как невакцинированным украинцам поехать в другой город Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять