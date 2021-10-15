Школьник избил учительницу в Днепре: набросился с кулаками на глазах у всего класса

Педагог получила тяжелые травмы / фото: "Наше місто"

В Днепре ученик 6-го класса избил учительницу музыки прямо на уроке из-за замечания.

О вопиющем инциденте в школе №94 стало известно с комментария дочери пострадавшей, пишет "Наше місто".

По предварительной информации, подросток во время урока играл в телефоне, щёлкал орехи, а на замечания отвечал нецензурной лексикой. Учительница подошла, и забрала телефон, после этого ребёнок набросился на неё с кулаками на глазах у всего класса.

"Все руки, грудная клетка, живот покрыты кровоподтёками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребёнок", — сообщила дочь учительницы.

Читайте такжеБил по лицу и разбил нос: 11-летний школьник набросился с кулаками на родную бабушку в ДнепреПо словам женщины, это не первое проявление агрессии у подростка в сторону детей и педагогов. Родители мальчика не принесли извинения перед педагогом и забрали документы из школы.

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Сейчас комиссия учебного заведения устанавливает все обстоятельства этого несчастного случая.

"Правоохранительные органы примут справедливое решение об ответственности родителей за действия их ребенка", — сообщила директор школы Евгения Таран.

Ранее мы писали, что в Одессе группа подростков напала на мужчину из-за того, что он сделал им замечание. Несовершеннолетние закидали его камнями и избили самокатом. Инцидент засняли камеры наблюдения.

Также сообщалось, что в Николаеве в одной из школ произошло жестокое избиение учащегося. Пострадавшим оказался 12-летний школьник. С тяжелыми травмами живота он попал в больницу. Конфликт произошел между учащимися одного класса. Одноклассники напали и избили мальчика.