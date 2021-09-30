В Одессе подростки забросали камнями и жестоко избили самокатом случайного прохожего

Подростки напали на мужчину в Одессе / скриншот

Ночью 28 сентября в Одессе группа подростков напала на мужчину из-за того, что он сделал им замечание. Несовершеннолетние закидали его камнями и избили самокатом.

Инцидент произошел на улице Приморская, сообщает Telegram-канал Х**вая Одесса.

Как видно на видео с камер наблюдения, четыре подростка напали на мужчину, который сделал им замечание о нарушении тишины. Между гражданином и несовершеннолетними завязалась драка, в ходе которой один из них несколько раз ударил мужчину самокатом, а другой — забросал его камнями.

Как сообщал Главред, в начале августа в столице трое подростков по-зверски набросились на пожилого мужчину - они начали избивать его и задувать газом. Инцидент произошел в Голосеевском районе.

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В Ровно 15-летние братья-близнецы напали с ножом на 42-летнюю женщину, которая возвращалась домой после того, как отвела своего ребенка в детсад. Ее с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

После своего поступка несовершеннолетние побежали и спрятались в квартире, где проживали. Однако, патрульные их догнали и задержали.

15-летнего подозреваемого в совершении нападения и нанесении телесных повреждений суд отпустил под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца.