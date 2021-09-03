Резня в Ровно: суд отпустил домой подростка, ударившего женщину ножом

Подростки изрезали женщину ножом в Ровно / Скриншот

В Ровно городской суд рассматривал дело о нападении двоих подростков-близнецов на женщину, которую они ударили ножом на улице.

Как сообщает Radiotrek, рассматривалось ходатайство следователя Ровенского районного управления полиции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 15-летнего подозреваемого в совершении нападения и нанесении телесных повреждений.

В сообщении отмечается, что судья избрал ему круглосуточный домашний арест сроком на два месяца.

Что известно о подростках, ударивших женщину ножом

Отмечается, что двое подростков, напавших с ножами на ровенча, занимались кикбоксингом. В частности, принимали участие в одном из спортивных клубов Ровно.

В Сети уже опубликовали фото, на которых они находятся на ринге.

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/ radiotrek.rv.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно 15-летние братья-близнецы напали с ножом на 42-летнюю женщину, которая возвращалась домой после того, как отвела своего ребенка в детсад. Ее с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

Насмотревшись фильмов, подростки хотели увидеть, как чувствует себя человек после нанесения ранения ножом.

По этой причине братья взяли нож, пошли на улицу и нанесли ножевые ранения проходившей мимо женщине.

Раненой оказалась 42-летняя Ольга, которая как раз отвела ребенка в детский сад. После своего поступка несовершеннолетние побежали и спрятались в квартире, где проживали. Однако, патрульные их догнали и задержали.