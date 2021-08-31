"Хотели узнать, как чувствует себя человек после ранения ножом": в Ровно подростки напали на женщину

В Ровно подростки напали на женщину ради интереса / УНИАН

В Ровно 15-летние братья-близнецы напали с ножом на 42-летнюю женщину, которая возвращалась домой после того, как отвела своего ребенка в детсад. Ее с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

Как сообщает Radiotrek со ссылкой на правоохранителей, одной из версий нападения является просмотр запрещенных фильмов, где присутствуют сцены жестокости.

По словам начальника Ровенского районного управления полиции Романа Штеба, насмотревшись фильмов, подростки хотели увидеть, как чувствует себя человек после нанесения ранения ножом.

По этой причине братья взяли нож, пошли на улицу и нанесли ножевые ранения проходившей мимо женщине.

Раненой оказалась 42-летняя Ольга, которая как раз отвела ребенка в детский сад. После своего поступка несовершеннолетние побежали и спрятались в квартире, где проживали. Однако, патрульные их догнали и задержали.

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В Ровно 15-летние братья-близнецы напали с ножом на 42-летнюю женщину / скриншот из видео radiotrek.rv.ua

Когда приехали медики, женщина была в сознании. Во время осмотра они обнаружили три колото-резаные раны на спине, которые обработали.

Правоохранители решают вопрос о задержании одного из подростков, который ранил женщину, в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Читайте также"Порезал грудь мальчику и сломал нос девочке": на Киевщине мужчина с ножом напал на детейРанее сообщалось, в Ровно 15-летние братья-близнецы с ножом напали на женщину. В результате этого она получила ранение спины и попала в больницу. В полицию о случившемся сообщили очевидцы события. Несовершеннолетних злоумышленников правоохранители поймали очень быстро.