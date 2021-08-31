В Ровно 15-летние братья-близнецы пытались зарезать женщину на улице: она отводила ребенка в детсад

В Ровно 15-летние братья-близнецы пытались зарезать женщину на улице, их схватили/ УНИАН

В Ровно произошла дикая история – там 15-летние братья-близнецы с ножом напали на женщину. В результате этого пострадавшая получила ранение спины и попала в больницу.

Как сообщили в нацполиции, инцидент произошел во вторник, 31 августа, около 9:00 на улице Черновола. Как выяснилось, подростки напали на женщину, которая отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой.

Отмечается, что в полицию о случившемся сообщили очевидцы события. Также на место происшествия вызвали скорую помощь.

Несовершеннолетних злоумышленников патрульные полицейские обнаружили буквально через несколько минут. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и мотивы нападения.

Потерпевшую, 42-летнюю жительницу Ровно с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

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А подозреваемых увезли в Ровенское районное управления полиции, где они в присутствии родителей общаются со следователями.

15-летние братья-близнецы с ножом напали на женщину / Нацполиция

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