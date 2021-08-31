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В Ровно 15-летние братья-близнецы пытались зарезать женщину на улице: она отводила ребенка в детсад

31 августа 2021, 15:03

Несовершеннолетних злоумышленников патрульные полицейские обнаружили буквально через несколько минут.

Национальная полиция
В Ровно 15-летние братья-близнецы пытались зарезать женщину на улице, их схватили/ УНИАН

В Ровно произошла дикая история – там 15-летние братья-близнецы с ножом напали на женщину. В результате этого пострадавшая получила ранение спины и попала в больницу.

Как сообщили в нацполиции, инцидент произошел во вторник, 31 августа, около 9:00 на улице Черновола. Как выяснилось, подростки напали на женщину, которая отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой.

Отмечается, что в полицию о случившемся сообщили очевидцы события. Также на место происшествия вызвали скорую помощь.

Несовершеннолетних злоумышленников патрульные полицейские обнаружили буквально через несколько минут. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и мотивы нападения.

Потерпевшую, 42-летнюю жительницу Ровно с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

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А подозреваемых увезли в Ровенское районное управления полиции, где они в присутствии родителей общаются со следователями.

15-летние братья-близнецы с ножом напали на женщину / Нацполиция

Читайте такжеКровавая резня в Киеве: на Подоле неизвестный ударил ножом в живот подросткаРанее под Киевом, в селе Глеваха, 26-летний житель Бучанского района ночью пробрался в чужой дом и напал с ножом на детей ‒ 8-летнего мальчика и 14-летнюю девочку. По информации правоохранителей, сильно пострадал 8-летний мальчик, получивший резаную рану груди. У его 14-летней сестры врачи диагностировали перелом носа.

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