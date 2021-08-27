Избил ружьем: на Волыни 36-летний мужчина на берегу реки напал и изнасиловал женщину

Избил на берегу реки / pixabay

В Волынской области на берегу реки в одном из сел Луцкого района 36-летний мужчина избил 63-летнюю женщину и сексуально надругался над потерпевшей.

Как рассказали в прокуратуре Волынской области, мужчину на 60 дней взяли под стражу.

"Нападение на 63-летнюю женщину произошло на берегу реки. Там ранее судимый нападающий несколько раз ударил прикладом ружья 63-летнюю женщину", - говорится в сообщении.

После этого он сексуально надругался над потерпевшей.

Нападающий задержали. Ему инкриминируют ч.1 ст. 153 УК Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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Подозреваемого взяли под стражу на 60 дней. Продолжается следствие.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.