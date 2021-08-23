В Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил

Девушку завезли в лес и изнасиловали / pixabay

В Киевской области в городе Тараща мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку.

Как пишет ТСН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области, с подозреваемым несовершеннолетняя была знакома ранее.

"Это событие, по нашим данным, произошла в Тараще. Уже проводим расследование. Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований. Все участники установлены и предоставляют показания по поводу своих версий и обстоятельств происшествия. Назначены соответствующие судебные экспертизы, а также принимаются меры, направленные на установление причин и условий, способствовавших обстоятельствам указанного события и его последствиям", — рассказала начальница отдела коммуникации полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Сотрудникам полиции девушка сказала, что двое мужчин посадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. Второй мужчина вышел по дорогое.

По предварительным данным, девочка сама согласилась сесть в машину, поскольку с подозреваемым уже была знакома ранее.

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Позже злоумышленник заехал еще за тремя детьми в возрасте около десяти лет и купил в магазине бутылку водки. Они приехали на пруд, где мужчина начал поить детей водкой.

Затем десятилетних мальчиков он отвез домой. Потом, повернув в лес, мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку в безлюдном месте.

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