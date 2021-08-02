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В Сумах мужчина дважды зверски изнасиловал в машине и пять часов издевался над беспомощной девушкой

2 августа 2021, 10:54

Насильником оказался 36-летний житель областного центра, который ранее был судим.

Мужчина изнасиловал девушку / Нацполиция

В Сумах мужчина в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее.

Как сообщает полиция области, преступление случилось 30 августа, его жертвой стала 18-летняя девушка.

Сообщается, что злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием девушки и изнасиловал ее на берегу реки. Затем он затащил ее на заднее сидение автомобиля и катался с ней по городу.

Спустя несколько часов он заехал в лес, где снова изнасиловал жертву. Но избежать наказания ему не удастся, девушка обратилась в полицию.

Насильником оказался 36-летний житель областного центра, который ранее был судим.

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"Сейчас девушке оказана необходимая медицинская помощь и передана на попечение родителям", - сообщают в полиции.

А злоумышленнику предъявили обвинение по двум статьям: ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 2 ст. 152 "Изнасилование".

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

полиция насильники
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