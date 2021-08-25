"Порезал грудь мальчику и сломал нос девочке": на Киевщине мужчина с ножом напал на детей

На Киевщине мужчина с ножом напал на детей / УНИАН

Под Киевом, в селе Глеваха, 26-летний житель Бучанского района ночью пробрался в чужой дом и напал с ножом на детей ‒ 8-летнего мальчика и 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в Facebook представители Главка Нацполиции в Киевской области.

Как говорят копы, сильно пострадал 8-летний мальчик, получивший резаную рану груди. У его 14-летней сестры врачи диагностировали перелом носа. "Около 03:00, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате. Вскочив, мужчина увидел незнакомца, который начал убегать. Подойдя к сыну, он увидел резаную рану в области грудной клетки, а у дочери был разбит нос. Детей сразу же доставили в больницу", — сообщили в полиции.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его недалеко от места проживания потерпевших. Им оказался 26-летний житель Бучанского района.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Расследование продолжается.

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48-летнего мужчину со множественными колото-резаными ранениями доставили в больницу. Однако медики не смогли его спасти.