"Сделал замечание": в Днепре жестоко зарезали 36-летнего мужчину

В Днепре жестоко зарезали 36-летнего мужчину / УНИАН

В Днепре полиция разыскивает неизвестных, которые зарезали 36-летнего мужчину - после того, как он пожаловался на шум. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Неизвестные громко вели себя возле его дома № 10 по улице Саранская. И поэтому он сделал им замечание. В итоге мужчина получил от них три ножевых ранения и скончался до приезда скорой помощи и полиции.

19 июля, около 06.00 от жены погибшего в отделение Днепровского районного управления полиции поступило сообщение. Женщина рассказала о преступлении и известных ей деталях этого инцидента.

Теперь полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте убийства отработала следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Правоохранители предпринимают розыскные меры для задержания неизвестных, которые причастны к нападению.

По факту инцидента открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

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Напомним, ранее на Житомирщине мужчина ножом зарезал 67-летнюю соседку, а ее дочери и зятю нанес серьезные ранения в грудь.

Сосед выбил двери в их дом и набросился на мужчину с ножом. Жена бросилась защищать мужа. Сосед ударил ножом в грудь и ее. На крики из своей комнаты выбежала мать и начала закрывать собой дочь. Сосед волоком вытащил ее на улицу и убил.